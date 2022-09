.

Road Accident in Siliguri: ভোররাতে শিলিগুড়িতে সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত 1, আহত 3

ভোররাতে সড়ক দুর্ঘটনায় শিলিগুড়িতে মৃত 1। বুধবার শিলিগুড়ি সংলগ্ন ফুলবাড়ি ঘোষপুকুর বাইপাসে (Road Accident in Siliguri) এই দুর্ঘটনায় আশঙ্কাজনক আরও তিন (One Died and Several Injured in Road Accident)। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, একটি ট্রেলারের সঙ্গে ট্রাকের ধাক্কায় ভয়াবহ দুর্ঘটনাটি ঘটেছে। আহতদের উদ্ধার করে উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ট্রেলার গাড়িটির পিছনে ধাক্কা মারে ট্রাকটি। যার ফলে ট্রাকটি সামনের অংশ দুমড়ে-মুচড়ে যায়। ট্রাকটি ভুটান থেকে অসমে যাচ্ছিল। ট্রাকের ড্রাইভার ও খালাসি গাড়ির ভিতরে আটকে পড়ে। পরবর্তীতে দমকলের কর্মীরা এসে গ্যাস কাটারের মাধ্যমে তাঁদেরকে উদ্ধার করে।