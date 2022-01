.

Shoot Out at Sujapur : সুজাপুরে মাদক কারবার নিয়ে বিবাদের জেরে গুলিবিদ্ধ যুবক Published on: 2 hours ago



মাদক কারবার নিয়ে বিবাদের জেরে চলল গুলি ৷ যার জেরে গুলিবিদ্ধ হলেন বছর তেত্রিশের এক যুবক মলিউল্লা শেখ ৷ সোমবার রাত 10টা নাগাদ ঘটনাটি ঘটেছে মালদার সুজাপুরের গয়েশবাড়ি এলাকায় (Shoot Out Over Drug Deal Dispute in Malda) ৷ পুলিশ সূত্রে খবর, ব্রাউন সুগারের লেনদেন নিয়ে কয়েকদিন আগে মলিউল্লা শেখের সঙ্গে মহিদুর শেখ এবং মিন্না শেখের সঙ্গে বিবাদ শুরু হয় (Shoot Out at Sujapur in Malda Over Drug Deal Dispute) ৷ গতকাল রাতে চায়ের দোকানে আড্ডা মারছিলেন মলিউল্লা ৷ অভিযোগ সেই সময় মহিদুর এবং মিন্না তাঁর উপর চড়াও হয় ৷ মলিউল্লা শেখকে তারা মারতে শুরু করে ৷ অভিযোগ মলিউল্লা সেখান থেকে পালাতে গেলে, তাঁর পেটে গুলি করেন মহিদুর শেখ (One Drug Smuggler Shot in Sujapur) ৷ এর পরেই সেখান থেকে মহিদুর ও মিন্না পালিয়ে যায় ৷ স্থানীয়রাই মলিউল্লা শেখকে প্রথমে স্থানীয় স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও পরে মালদা মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে ভর্তি করায় ৷ ঘটনায় কোনও অভিযোগ দায়ের হয়নি ৷ তবে, অভিযুক্তদের খোঁজে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ ৷ মলিউল্লা শেখ বিপদ মুক্ত বলে জানিয়েছেন চিকিৎসক ৷