.

duare sarkar camp in old age home: ইটিভি ভারতের খবরের জের, দুয়ারে সরকার এল বৃদ্ধাশ্রমে Published on: 1 hours ago |

Updated on: 39 minutes ago

ইটিভি ভারতে খবর (etv bharat news impact) প্রকাশ হয়েছিল, আসানসোলের সূর্যনগরে প্রান্তিক বৃদ্ধাশ্রমের (old age home) আবাসিকদের জন্য যদি দুয়ারে সরকার (duare sarkar camp) প্রকল্প নেওয়া হয়, তবে বিশেষ ভাবে উপকৃত হবেন আবাসিকরা (duare sarkar camp in old age home)। কারণ স্বাস্থ্যসাথী-সহ বিভিন্ন সরকারি পরিষেবা পেলে আবাসিকদের অনেকটা ভরসার জায়গা তৈরি হবে ৷ সেই খবরের জেরে আসানসোল পৌরনিগমের প্রশাসক চন্দ্রশেখর কুণ্ডু উদ্যোগী হন ৷ কিন্তু সেখানকার আবাসিকদের আধার কার্ড বা অন্যান্য নথি না থাকায় বিষয়টি থমকে গিয়েছিল । আজ চন্দ্রশেখর কুণ্ডুর উদ্যোগেই আধার কার্ড তৈরির শিবির করা হল প্রান্তিক বৃদ্ধাশ্রমে । 20 জন আবাসিকের আধার কার্ড তৈরি করে দেওয়া হল । পৌর প্রশাসক বলেন, "বিষয়টি জানার পরে আমি জেলাশাসক ও অনান্য সরকারি আধিকারিকদের জানাই । তারপর জেলাশাসক ডাক বিভাগের আধিকারিকদের জানান । তারপরেই আজ ডাক বিভাগ থেকে এসে এই বৃদ্ধাশ্রমে আধার কার্ড শিবির করা হল । এরপর সমস্ত সরকারি সুযোগ সুবিধে তাঁদের দেওয়া যাবে ।’’ এই উদ্যোগে খুশি বৃদ্ধাশ্রমের আবাসিকরাও । তাঁরা জানিয়েছেন, সরকার তাঁদের কথা ভেবেছে বলে কৃতজ্ঞ তাঁরা ৷