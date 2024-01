ধীর বিপাক এবং দুর্বল খাদ্যগ্রহণের ফলে ওজন বৃদ্ধি পায় ৷ যার ফলে রক্তচাপ বৃদ্ধি পেতে পারে। শীতকালে শরীরে অক্সিজেনের সরবরাহ কমে যায় ৷ যার ফলে ধমনী ও রক্তনালীতে রক্ত ​​সঠিকভাবে পাম্প করতে বেশি চাপ পড়ে এবং এর ফলে উচ্চ রক্তচাপ হয় । তবে অনেকেই সময়মতো সনাক্ত করতে পারেন না, যে কারণে কখনও কখনও ক্ষতিকারক প্রভাব দেখা যায়। এমন পরিস্থিতিতে জেনে নিন, শীতে রক্তচাপ বৃদ্ধির কিছু লক্ষণ সম্পর্কে (About some symptoms of high blood pressure in winter) ৷