হায়দরাবাদ: দেশি ঘি ভারতীয় খাবারের একটি অপরিহার্য অংশ । খাবারের স্বাদ বাড়াতে এর সামান্য পরিমাণই যথেষ্ট । ঘিতে ভিটামিন এ, ভিটামিন ডি, ই, ভিটামিন কে 2 এর মতো পুষ্টি উপাদান রয়েছে যা শরীরের অনেক প্রয়োজনীয় কাজে সাহায্য করে। এছাড়া এতে রয়েছে চর্বি, যা শরীরে শক্তি জোগায় । কিছু চর্বি শরীরের জন্য ভালো, আবার কিছু ক্ষতিকারক । ঘি খারাপ কোলেস্টেরল কমিয়ে শরীরে ভালো কোলেস্টেরল বাড়ায় । আপনি ওজন কমানোর বা বাড়ানোর কথা ভাবছেন না কেন, ঘি খাওয়া সবার জন্যই উপকারী (Eating ghee is beneficial for both types of people)।