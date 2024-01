কিশমিশ: কিশমিশ আঙ্গুরের শুকনো রূপ এবং আঙুরে জলের পরিমাণ বেশি থাকলেও শুকানোর পর যে জলের পরিমাণ কমে যায় তা নয় । ত্বকের উজ্জ্বলতা বাড়াতে এবং তারুণ্য ধরে রাখতে এটিকে হাইড্রেটেড রাখা খুবই জরুরি । কিশমিশ দিয়ে তৈরি ফেসপ্যাকটি আপনার জন্য খুবই উপকারী হবে । এজন্য 6-7 কিশমিশ ম্যাশ করে নিন । এতে কিছু দুধ যোগ করুন । পেস্টটি ঘন হওয়া উচিত যাতে এটি প্রয়োগ করা সহজ হয় । মুখে লাগিয়ে অন্তত 15 মিনিট রেখে জল দিয়ে ধুয়ে ফেলুন । ত্বকে একটা আলাদা আভা দেখা যাবে (A different glow will appear on the skin)।