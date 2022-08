পুরুলিয়া, 30 অগস্ট: পুরুলিয়ায় দুধের গাড়ি উলটে তার মধ্যে থেকে গরু বেরিয়ে আসার ঘটনায় এবার তদন্ত শুরু করল রাজ্য পুলিশের গোয়েন্দা শাখা সিআইডি (CID) ৷ ইতিমধ্যেই এই ঘটনায় বিহারের তিন বাসিন্দাকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ ৷ ধৃত ওই তিন ব্যক্তিকে সোমবার নিজেদের হেফাজতে নিয়েছে সিআইডি ৷ গতকালই হুড়া থানার আধিকারিকদের থেকে এই মামলার ভার নেন সিআইডি'র তদন্তকারীরা (CID investigation on milk van overturn incident in Purulia) ৷

ইতিমধ্যেই ধৃতদের 4 দিনের সিআইডি হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছে আদালত ৷ উল্লেখ, গত 23 অগস্ট সকালে পুরুলিয়ার হুড়া থানার বিশপুরিয়া এলাকায় একটি দুধের কন্টেনার গাড়ি উলটে যায় (milk van overturn incident in Purulia) ৷ সেটিতে 25টি গরু বোঝাই ছিল ৷ তার মধ্যে বেশকয়েকটি গরুর মৃত্যু হয় এই পথ দুর্ঘটনায় ৷ অভিযোগ উঠেছে, ওই দুধের গাড়ির আড়ালে আসলে গরু পাচার করা হচ্ছিল (allegation of cow smuggling in Purulia) ৷

বিজেপি'র অভিযোগ সিনেমের কায়দায় লুকিয়ে এইভাবে গরু পাচার হচ্ছিল ৷ বিষয়টি নিয়ে সরব হয়েছেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীও ৷ উল্লেখ্য, এই মুহূর্তে রাজ্য রাজনীতি অন্যতম আলোচনার বিষয় গরুপাচার ৷ এই মামলাতেই চলতি মাসে সিবিআই'য়ের হাতে গ্রেফতার হয়েছেন বীরভূম জেলা তৃণমূল সভাপতি অনুব্রত মণ্ডল ৷