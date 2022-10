দাসপুর, 13 অক্টোবর: নাবালিকার সঙ্গে অশালীন আচরণ । উত্যক্ত করতে রাস্তার মাঝে কিশোরীকে যৌনাঙ্গ দেখানোর ঘটনায় অভিযুক্তকে গণপ্রহার গ্রামবাসীদের (Allegation of molesting a minor by showing genital in Daspur) ৷ এখানেই শেষ নয়, পশ্চিম মেদিনীপুরের দাসপুর থানা এলাকায় ঘটনায় যুবকের মাথাও কামিয়ে দেওয়া হল ৷ খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে যুবককে উদ্ধার করে পুলিশ (Police recued the accused)।

পরিবারের অভিযোগ, এদিন নাবালিকা বাড়ি থেকে বেরিয়ে দোকানে গেলে ফেরার পথে রাস্তায় এক যুবক তার পিছু নেয় ৷ আচমকাই ওই যুবক তাদের মেয়ের সামনে যৌনাঙ্গ বের করে অশালীন অঙ্গভঙ্গি করতে শুরু করে ৷ নাবালিকা ছুটে বাড়ি এসে বাড়ির লোকেদের কাছে অভিযোগ জানায় ৷ সব শুনে পরিবারের লোকজন অভিযুক্তের পরিচয় জেনে তার বাড়িতে চড়াও হয়। যুবককে বাড়ি থেকে বের করে প্রথমে রাস্তার পাশে একটি খুঁটিতে বাঁধেন গ্রামবাসীরা। এরপর ধরে গণধোলাই (Accused beaten by mass) ৷

পরে জুতোর মালা পরিয়ে তাঁর মাথাও কামিয়ে দেওয়া হয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে দাসপুর থানার পুলিশ অভিযুক্তকে উদ্ধার করে ৷ এক পুলিশ আধিকারিকের দাবি, নাবালিকার পরিবারের তরফে এখনও কোনও লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়নি। গাছে বেঁধে যুবককে মারধরের খবর পেয়েই পুলিশের গিয়েছিল সেখানে ৷ ঘটনার সঙ্গে কারা কারা জড়িত, সে বিষয়ে তদন্ত শুরু হয়েছে।