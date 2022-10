মালদা, 13 অক্টোবর: লালসার শিকার হয়ে প্রাণ গেল নবম শ্রেণির ছাত্রীর ৷ বৃহস্পতিবার সকালে স্থানীয় আমবাগান থেকে উদ্ধার হল ষোড়শীর নগ্ন মৃতদেহ (Body of a minor girl recovered in Malda) ৷ ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে মালদার কালিয়াচক 1 নম্বর ব্লকে ৷ প্রাথমিক তদন্তে কালিয়াচক থানার পুলিশের অনুমান, ধর্ষণের পর কিশোরীকে শ্বাসরোধ করে খুন করা হয়েছে (Police suspects the girl killed after rape) ৷ মৃতদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য মালদা মেডিক্যালে পাঠানো হয়েছে ৷

মৃত কিশোরীর মা জানিয়েছেন, বুধবার সকাল ছ’টা নাগাদ তাঁর মেয়ে গৃহশিক্ষকের কাছে পড়তে যায় ৷ মেয়ের সঙ্গে তাঁর ভাইঝিও একই শিক্ষকের কাছে পড়তে গিয়েছিল ৷ আটটা নাগাদ ভাইঝি বাড়ি ফিরলেও তাঁর মেয়ে আর বাড়ি ফেরেনি ৷ ভাইঝিকে জিজ্ঞেস করা হলে সে জানায়, রাস্তার মাঝে একটি দোকানে দাঁড়িয়েছিল ওই কিশোরী ৷ সে আগেই ফিরে আসে ৷ সময় পেরিয়ে গেলেও না-আসায় মেয়ের খোঁজ শুরু হয় ৷ সুইচ অফ থাকায় মোবাইলেও যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি ৷ বৃহস্পতিবার সকাল 10টা নাগাদ তিনি খবর পান, মেয়েকে আমবাগানে মেরে ফেলে রাখা হয়েছে ৷

খবর পেয়ে ঘটনাস্থল থেকে কিশোরীর দেহ উদ্ধার করে কালিয়াচক থানার পুলিশ ৷ পাঠানো হয় ময়নাতদন্তে ৷ প্রাথমিকভাবে পুলিশের অনুমান, ছাত্রীকে ধর্ষণের পর খুন করা হয়েছে ৷ তবে কিশোরী গণধর্ষণের শিকার কি না, তা ময়নাতদন্তের রিপোর্ট পাওয়ার পরই জানা যাবে ৷ ইতিমধ্যেই কালিয়াচক থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন মৃত কিশোরীর মা ৷ অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নেমেছে কালিয়াচক থানার পুলিশ ৷

যদিও প্রতিবেশীরা জানাচ্ছেন অন্য কথা ৷ স্থানীয়দের কথায়, গৃহশিক্ষকের বাড়ি থেকে বেরোনোর পর কিশোরীর মোবাইলে একটি কল আসে ৷ স্থানীয় একটি ছেলে নাকি তাঁকে ফোন করে নির্জন কোথাও ডাকে ৷ ভাইঝিকে কিশোরীই নাকি বাড়ি চলে যেতে বলে ৷ কিন্তু সেই ছেলেটি কে, তা নিয়ে মুখ খুলতে রাজি নন গ্রামের কেউ ৷ আরও চাঞ্চল্যকর তথ্য হল যে, এদিন সকালে মেয়েটির মৃতদেহের পাশে পড়ে থাকা মোবাইল ফোনটি নাকি স্থানীয় এক তৃণমূল নেতা সরিয়ে নিয়ে যান ৷ তাঁর নামও জানাতে নারাজ গ্রামবাসীরা ৷ পুলিশের বক্তব্য, ফোনটি পাওয়া গেলে এই ঘটনার অনেক সূত্র পাওয়া যাবে ৷ ফোনটি পাওয়ার মরিয়া চেষ্টা চালাচ্ছে তারা ৷