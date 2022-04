কল্যাণী, 24 এপ্রিল: বয়স মাত্র সাড়ে তিন বছর (Nadia Child's Record)। তবে এর মধ্যেই ইন্ডিয়া বুক অফ রেকর্ডসে (India Book of Records) নাম উঠে গিয়েছে কল্যাণীর ঐশান্যা হালদারের । মেয়েকে নিয়ে আরও বেশকিছু পরিকল্পনা রয়েছে তার বাবা-মায়ের (Nadia news)৷

একরত্তি মেয়ের কৃতিত্বে গর্বিত বাবা-মা । বাবা অরুণাভ হালদার ব্যাংক কর্মী । মা অনিমিতা গৃহবধূ । মায়ের কাছেই পড়াশোনায় হাতেখড়ি ঐশান্যার । ছোট্ট মেয়েকে নানা বিষয় শেখাতে সবরকম ভাবে চেষ্টা চালিয়ে যান তাঁর মা (3 years old girl in India Book of Records)৷ মেয়ের সম্পর্কে বলতে গিয়ে অনিমিতা বলেন, "ঐশান্যার নাম ইন্ডিয়া বুক অফ রেকর্ডসে উঠেছে ৷ 48 সেকেন্ডে 15টি জাতীয় প্রতীক, 2 মিনিট 58 সেকেন্ডে 34টি পশুর ডাক-সহ আরও অনেক কিছু 1 মিনিটেরও কম সময়ে ও বলতে পারে ৷ ওকে ওর মতো করে বড় হতে দিতে চাই ৷ ও রাত 1টার সময়ও অনেক সময় পড়তে চায় ৷ তখনই পড়াতে বসে পড়ি ৷"

মেয়ের এই কৃতিত্বের পিছনে স্ত্রীর অক্লান্ত পরিশ্রম রয়েছে, বললেন ঐশান্যার বাবা অরুণাভ হালদার । এরপর এশিয়া স্তরে আরও নানা রেকর্ডের জন্য মেয়েকে তৈরি করার পরিকল্পনা রয়েছে বলে জানালেন তিনি ৷ ঐশান্যার রেকর্ডের খবর পেয়ে তার বাড়িতে গিয়ে শুভেচ্ছা জানান 12 নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর নিবেদিতা বসু । সবরকমভাবে এই পরিবারের পাশে থাকার আশ্বাস দেন তিনি ৷ তাকে নিয়ে এলাকায় হইচই পড়ে গিয়েছে ৷ তবে সে সবে হেলদোল নেই ঐশান্যার । সে রয়েছে নিজের মুডেই । বড় হয়ে সে মানুষের মত মানুষ হোক, এটাই চায় তার পরিবার ৷

