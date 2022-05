কলকাতা, 2 মে : স্কুলগুলিতে দেড়মাস গরমের ছুটি ঘোষণা করছে রাজ্য সরকার । এবার এর বিরুদ্ধে হাইকোর্টে দায়ের হল জনস্বার্থ মামলা (Pil File in High Court for Seeking Cancellation of One and Half Month Summer Vacation)। মামলাকারীর আবেদন, করোনা পরিস্থিতিতে এমনিতেই ছেলেমেয়েদের পড়াশোনা অনেক পিছিয়ে গিয়েছে । যেখানে ওড়িশার মতো রাজ্য গরমের ছুটি কমিয়ে এনেছে, সেখানে আমাদের রাজ্য গরমের ছুটি বাড়িয়ে দিয়েছে । রাজ্যের এই সিদ্ধান্ত অবিলম্বে বাতিলের দাবিতে সোমবার প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চে দায়ের হল মামলা (Summer Vacation Case in High Court) । আগামী সপ্তাহে মামলার শুনানির সম্ভাবনা । মামলা করেছেন আনন্দবরণ হান্ডা ও তমাল নন্দ নামে দুই ব্যক্তি ।

গত সপ্তাহে দক্ষিণবঙ্গের বেশিরভাগ জেলায় তাপপ্রবাহ চলতে থাকায় রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সাংবাদিক সম্মেলন করে স্কুলে গরমের ছুটি ঘোষণা করেন ৷ যা সাধারণত মে মাসের তৃতীয় সপ্তাহ থেকে দেওয়া হয়, সেটা এগিয়ে একেবারে মে মাসের প্রথম সপ্তাহ থেকে করার কথা ঘোষণা করা হয় ৷ সেইমতো নির্দেশিকাও জারি হয় ।

মামলাকারীদের দাবি, অবিলম্বে ওই নির্দেশিকা প্রত্যাহার করতে হবে । কারণ এমনিতেই ছেলেমেয়েরা করোনার জেরে দীর্ঘদিন স্কুল বন্ধে সব ভুলে গিয়েছে ৷ এরপর আবার দেড় মাস ধরে ছুটি থাকলে ছেলেমেয়েরা বাকি সব ভুলে যাবে ৷ পাশাপাশি আবহাওয়ার উন্নতিও হয়েছে শেষ কয়েকদিনে ৷ দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় বৃষ্টি শুরু হয়েছে । মাঝে মাঝেই হালকা ঝড়-বৃষ্টির ফলে গরম বেশ কিছুটা কমেছে । তাই ছুটি প্রত্যাহার করা হোক ।

উল্লেখ্য, এর আগে দক্ষিণবঙ্গে গরমের কারণে কেন উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে ছুটি দেওয়া হবে সেই প্রশ্ন তুলে চিঠি দিয়েছিলেন শিলিগুড়ির বিজেপি বিধায়ক শঙ্কর ঘোষ । সেই নিয়ে রাজ্য রাজনৈতিক মহলে বেশ বিতর্কও সৃষ্টি হয়েছিল । এরপর দীর্ঘ গরমের ছুটি কমানোর দাবিতে হাইকোর্টে দায়ের হল জনস্বার্থ মামলা ৷

