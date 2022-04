কলকাতা, 17 এপ্রিল : দক্ষিণবঙ্গে প্রচণ্ড গরম ৷ আর এই গরমে কাজের জন্য লালবাজারের ট্রাফিক বিভাগের নয়া হাতিয়ার প্রযুক্তি । তীব্র গরমে রাস্তায় নেমে ডিউটি না করলেও বসতে হবে ট্রাফিক বুথে (In Summer Lalbazar New Plan for Kolkata Traffic Sergeant) । সেখান থেকেই প্রযুক্তির সাহায্যে নজর রাখতে হবে মনিটরিং স্ক্রিনের উপর । প্রয়োজন হলে ট্রাফিক আইন লঙ্ঘনকারী গাড়িগুলির বিরুদ্ধে সেখান থেকেই আইনগত ব্যবস্থা নিতে পারবেন পুলিশ কর্মীরা (Traffic Police In Summer) ।



প্রতিবছরই এই গরমের সময় কলকাতা পুলিশের নগরপাল রাস্তায় নেমে কর্তব্যরত ট্রাফিক সার্জেন্টদের জল, ওআরএস ও ওষুধপত্র বিতরণ করে থাকেন । এই চরম দাবদাহে যাতে রাস্তায় কর্তব্যরত কলকাতা পুলিশের ট্রাফিক সার্জেন্ট অসুস্থ হয়ে না পড়েন তার জন্যই এবার এই বিশেষ ব্যবস্থা নিয়েছে লালবাজার ।

জানা গিয়েছে, লালবাজারের তরফ থেকে শহরের পঁচিশটি ট্রাফিক গার্ডকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এখন থেকে কর্তব্যরত ট্রাফিক সার্জেন্টকে সকাল থেকে দুপুরের মধ্যে রাস্তায় দাঁড়িয়ে ট্রাফিক না সামলালেও চলবে । তবে রাস্তায় না থাকলেও থাকতে হবে নিজ নিজ ট্রাফিক বুথে । সেখান থেকেই অনলাইন স্ক্রিনিংয়ের মাধ্যমে দেখতে হবে গাড়ির গতিবিধি । কিন্তু শহরে আচমকা যানজট সৃষ্টি হলে সেই সময় রাস্তায় নামতেই হবে ট্রাফিক পুলিশদের ।

যানজট না হলে তাঁরা বুথের ভিতর থেকে ট্রাফিক পরিচালনা করতে পারবেন (New Rule for Kolkata Traffic Police) । প্রয়োজন হলে প্রত্যেক ট্রাফিক সার্জেন্ট নিজের নিজের এলাকায় তাঁদের কর্মীদের সঙ্গে সমন্বয় সাধন করে সময় ভাগ করে বুথ থেকে ট্রাফিক সামলাতে পারবেন ।

এর ফলে যদি রাস্তায় কোনও বেপরোয়া গাড়ি নজরে আসে তাহলে তাঁর বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নিতে পারবেন সার্জেন্টরা পাশাপাশি নিমেষেই ট্রাফিক লঙ্ঘনকারী গাড়ি মালিকের কাছে সরাসরি এসএমএসের মাধ্যমে জরিমানা মেসেজ পৌঁছে যাবে । ফলে এই দাবদাহের কয়েকমাস তাপপ্রবাহ থেকে খানিকটা রেহাই পেতে চলেছেন কলকাতা পুলিশের ট্রাফিক সার্জেন্ট থেকে শুরু করে কনস্টেবলরা ।

