কলকাতা, 16 সেপ্টেম্বর: নবান্ন অভিযানকে কেন্দ্র করে বহু বিজেপি কর্মীকে গ্রেফতার করা হয়েছে । তাঁদের অযথা মিথ্যে মামলায় গ্রেফতার করা হয়েছে বলে অভিযোগ গেরুয়া শিবিরের । এ নিয়ে প্রধান বিচারপতি প্রকাশ শ্রীবাস্তবের দৃষ্টি আকর্ষণ করল পদ্ম শিবির । বিজেপির পক্ষে থেকে মামলাটির দ্রুত শুনানির আবেদন জানানো হয়েছে । আজ বেলা 1টায় শুনানির সময় ধার্য করেছে প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ ।

উল্লেখ্য এর আগে গত 13 সেপ্টেম্বর ভারতীয় জনতা পার্টির নবান্ন অভিযানের দিন বিজেপির পার্টি অফিসে ভাঙচুর ও বিরোধী দলনেতাকে বেআইনিভাবে আটক করা হয়েছে দাবি করে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিল পদ্ম শিবির (HC to hear plea against allegedly arrest of BJP workers on Nabanna Abhijan) । প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ পুলিশকে বিজেপির পার্টি অফিসের নিরাপত্তা ব্যবস্থা খতিয়ে দেখার নির্দেশ দেয় । সোমবার, 19 সেপ্টেম্বরের মধ্যে রাজ্যের স্বরাষ্ট্রসচিবের কাছ থেকে রিপোর্ট তলব করেছে প্রধান বিচারপতি প্রকাশ শ্রীবাস্তবের ডিভিশন বেঞ্চ (Calcutta High Court seeks report from Home Secretary of WB Govt) ৷

13 সেপ্টেম্বর মামলার শুনানিতে, রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেল সৌমেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় আদালতে জানান, যাঁদের আটক করা হয়েছিল ইতিমধ্যে তাঁদের সবাইকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে । তবে ভাঙচুরের জন্য প্রশাসন আইনত ব্যবস্থা নেবে । তাতে সম্মতি জানান প্রধান বিচারপতি । একই সঙ্গে তাঁর নির্দেশ, অযথা যাতে কাউকে আটকে রাখা না হয়, সেদিকে নজর দিতে হবে প্রশাসনকে ৷

উল্লেখ্য, নবান্ন অভিযানে যাওয়ার (BJP Nabanna Abhijan) পথে মঙ্গলবার কলকাতার পিটিএসের কাছ থেকে আটক করা হয় বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীকে (police detain Suvendu Adhikari) এবং পরে তাঁকে লালবাজারে নিয়ে যাওয়া হয় (Suvendu Adhikari detained by Kolkata Police) ৷ বিজেপি নেতার এই আটক বেআইনি, অভিযোগ তুলে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিল বিজেপি (Suvendu Adhikari detained) ৷

বিজেপির অভিযোগ, গণতান্ত্রিক আন্দোলনের উপরে অত্যাচার করেছে পুলিশ । শন্তিপূর্ণ মিছিলে ও বিজেপি কার্যালয়ে ঢুকে লাঠিচার্জ করা হয়েছে ৷ এই প্রেক্ষিতে কলকাতায় বিজেপির রাজ্য কার্যালয়ের নিরাপত্তার দিকে নজর রাখার নির্দেশও দিয়েছে হাইকোর্ট ৷

