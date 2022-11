কলকাতা, 17 নভেম্বর: ডেঙ্গি প্রতিরোধে কলকাতা পৌরনিগমের মেয়র ফিরহাদ হাকিমের বিরুদ্ধে ব্যর্থতার অভিযোগ তুলে বৃহস্পতিবার বিক্ষোভ দেখাল কংগ্রেস (congress protest in front of KMC in Dengue issue) ৷ এই ইস্যুতে মেয়র পদে ফিরহাদের পদত্যাগও দাবি করেছে কংগ্রেস (Congress demands resignation of Firhad Hakim) ৷

এদিন কলকাতা পৌরনিগমের পাশে মশারির দিয়ে অস্থায়ী মঞ্চ তৈরি করা হয় । সেই মঞ্চে দাঁড়িয়েই ডেঙ্গি ইস্যুতে কংগ্রেস নেতৃত্ব আক্রমণ করে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও মেয়র ফিরহাদ হাকিমকে (Congress Dengue Protest) ৷ কংগ্রেস নেতৃত্বের বক্তব্য, "কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম ও তাঁর দিদি মুখ্যমন্ত্রী সাধারণ মানুষের উপকারে কোনও কাজ করেন না । ডেঙ্গিতে রোজ রাজ্যের বহু মানুষ আক্রান্ত হচ্ছেন । মৃত্যুও হচ্ছে অনেকের । আর মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে তৃণমূল নেতা-মন্ত্রীরা ঘুষ, তোলাবাজি, কাটমানি নিয়ে বেড়াচ্ছে । ডেঙ্গি প্রতিরোধ-সহ একাধিক নাগরিক পরিষেবা দিতে ব্যর্থ ।"

এই প্রসঙ্গে প্রদেশ কংগ্রেসের মিডিয়া ইনচার্জ সৌম্য আইচ রায় বলেন, "আজকের দিনে দাঁড়িয়ে রাজ্যের 60 হাজারের বেশি মানুষ ডেঙ্গি আক্রান্ত । বহু মানুষের মৃত্যু হচ্ছে । হাসপাতলে চিকিৎসার ব্যবস্থা নেই । এলাকায় ডেঙ্গি প্রতিরোধে কোনও ব্যবস্থা নেই । মুখ্যমন্ত্রী সংবেদনশীল নন । ছোট ঘটনা বলে চালিয়ে দিচ্ছেন । ডেঙ্গিতে মারা গেলেও চিকিৎসকরা রিপোর্টে তা লিখতে পারছেন না । কারণ,তাঁদের ঘাড়ে মাথা নেই । মৃত্যুপুরী তৈরি হয়েছে । তথ্য লোপাট করা হচ্ছে ।"

অন্যদিকে, মধ্য কলকাতা জেলা কংগ্রেস সভাপতি সুমন পাল বলেন, "প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীররঞ্জন চৌধুরীর নির্দেশে আমাদের বিক্ষোভ সমাবেশ । কারণ, কলকাতার মেয়র শহরে ডেঙ্গি প্রতিরোধে ব্যর্থ । খেলামেলা করে বেড়াচ্ছেন । কাটমানি খাচ্ছেন । মাঝেমধ্যে ছবি তুলতে রাস্তায় বের হচ্ছেন । অবিলম্বে ব্যর্থ মেয়রের পদত্যাগের দাবি করছি আমরা ।"