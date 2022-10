কলকাতা, 31 অক্টোবর: প্রতিদিন রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় ডেঙ্গি আক্রান্ত সংখ্যা বাড়ছে (Dengue Death increasing Day by Day) । কলকাতায়ও আক্রান্তের সংখ্যা বাড়ছে ব্যাপক হারে । গতকাল উত্তর 24 পরগনা জেলায় দুই ডেঙ্গি আক্রান্তের মৃত্যু হয়েছে । আজ সোমবার ডেঙ্গিতে মৃত্যু হল এক জেলা কংগ্রেস নেতার (Congress Leader dies in Dengue in Kolkata) ।

পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেসের সদস্য ও মুর্শিদাবাদ জেলা কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক মহম্মদ জহরের মৃত্যু হয়েছে (50) । সকাল 7 টা নাগাদ কলকাতার এসএসকেএম হাসপাতালে ওই কংগ্রেস নেতার মৃত্যু হয়েছে । ঘটনায় শোক প্রকাশ করেছেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীররঞ্জন চৌধুরী (Adhir Ranjan Chowdhury) । তিনি বলেন, "বড় যন্ত্রণার দিন। ডেঙ্গির কারণে লড়াকু নেতাকে হারাতে হল । এই মৃত্যু মেনে নেওয়া যায় না ।"

কংগ্রেসের দাবি, সমগ্র বহরমপুর জুড়ে ডেঙ্গি প্রতিরোধের জন্যে লড়াই আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছিলেন মহম্মদ জহর । কিন্তু তিনিই আজ ডেঙ্গির কবলে। কংগ্রেস সূত্রে খবর, কলকাতা থেকে তাঁর দেহ সন্ধ্যায় বহরমপুরে পৌঁছবে । সন্ধে সাড়ে ছ'টা নাগাদ বহরমপুর পার্টি অফিসে তাঁকে শেষ শ্রদ্ধা জানানো হবে । তারপর রাত ন'টা নাগাদ স্থানীয় গোরস্থানে তাঁকে কবর দেওয়া হবে ।

জহরের শোকার্ত পরিবার প্রতি সমবেদনা জানিয়ে এক জেলা কংগ্রেস নেতা বলেন, "ডেঙ্গি প্রতিরোধে এলাকায় জহরদার যেভাবে প্রতিবেদন সংগঠন করতেন, বিভিন্ন সচেতনতার প্রচার সংগঠিত করতেন তা অতুলনীয় । খুবই দুঃখের বিষয় সেই জহরদারই ডেঙ্গিতে মৃত্যু হল । আমাদের জেলা তো বটেই, গোটা রাজ্যে ডেঙ্গির বাড়বাড়ন্ত । প্রশাসন ও সরকার উদাসীন । আগামীতে আমরা এর বিরুদ্ধে আন্দোলন সংঘটিত করার পরিকল্পনায় আছি ।"