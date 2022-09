কলকাতা, 23 সেপ্টেম্বর: রাজ্যে স্নাতকোত্তর স্তরের পড়ুয়াদের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত ৷ বর্তমান পরিস্থিতি তেমনটাই বলছে ৷ পশ্চিমবঙ্গ সরকার পরিচালিত কলকাতা ও উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর পর্বে পড়ুয়ারা কীভাবে ভর্তি হবেন, তার উত্তর আপাতত নেই ৷ রাজ্যের উচ্চ শিক্ষা দফতরের নির্দেশ অনুযায়ী 21 অক্টোবরের মধ্যে ভর্তি প্রক্রিয়া শেষ হবে ৷ 1 নভেম্বর থেকে বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে স্নাতকোত্তর স্তরের ক্লাসও শুরু হওয়া প্রয়োজন ৷ দু'টি বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন উপাচার্য অপসারিত, আরেকজন গ্রেফতার হয়েছেন (Jolt over admission in post graduation courses in Calcutta University and North Bengal University) ৷

গত 13 সেপ্টেম্বর সোনালি চক্রবর্তী বন্দ্যোপাধ্যায়কে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য পদ থেকে সরানোর নির্দেশ দিয়েছে আদালত । 2021 সালের 27 অগস্ট তাঁকে পুনরায় উপাচার্য পদে নিয়োগের সিদ্ধান্ত নিয়েছিল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় । রাজ্য সরকারের এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে জনস্বার্থ মামলা দায়ের করেছিলেন আইনজীবী অনিন্দ্যসুন্দর দাস ৷ দীর্ঘদিন ধরে এই মামলার শুনানি চলে ৷ এদিন প্রধান বিচারপতি প্রকাশ শ্রীবাস্তবের ডিভিশন বেঞ্চ সোনালি চক্রবর্তীকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য পদে নিয়োগের সিদ্ধান্ত খারিজ করে তাঁকে অপসারণের নির্দেশ দেয় (HC verdict Sonali Chakravarti Banerjee's recruitment as Vice Chancellor of Calcutta University is illegal)। হাইকোর্টের এই রায়কে চ্যালেঞ্জ করে সোনালি চক্রবর্তী বন্দ্যোপাধ্যায় সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন ৷

অন্যদিকে 19 সেপ্টেম্বর এসএসসি নিয়োগ দুর্নীতিকাণ্ডে সিবিআইয়ের হাতে গ্রেফতার হন সুবীরেশ ভট্টাচার্য (CBI arrests Subires Bhattacharya) ৷ বর্তমানে তিনি উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ৷ এর আগে 2014-18 সাল পর্যন্ত তিনি স্কুল সার্ভিস কমিশনের (এসএসসি) চেয়ারম্যান (former WBSSC Chairman Subires Bhattacharya) পদে ছিলেন ৷ 26 সেপ্টেম্বর পর্যন্ত তিনি সিবিআই হেফাজত থাকবেন ৷

এই পরিস্থিতিতে দু'টি বিশ্ববিদ্যালয়েরই প্রধান পদ ফাঁকা ৷ স্নাতকোত্তর স্তরের বিষয়ে ভর্তির সরকারি বিজ্ঞপ্তি এখনও জারি করা হয়নি ৷ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সোনালি চক্রবর্তীর জায়গায় কে আসবেন এবং উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়েও সুবীরেশ ভট্টাচার্যের বদলে আদৌ কাউকে বসানো হবে কি না, এ নিয়ে উচ্চ শিক্ষা দফতর এখনও স্পষ্ট করে কিছু জানায়নি ৷ শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু (State Education Minister Bratya Basu) জানিয়েছেন, এই পরিস্থিতি 'অপ্রত্যাশিত' (extraordinary), তাই এ নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে আলোচনা করে তবেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে ৷

এক্ষেত্রে যদি আসন্ন সপ্তাহান্তে নতুন উপাচার্য নিয়োগ হয়, তাহলেও ভর্তি প্রক্রিয়া পিছিয়ে যাবে ৷ কারণ দুর্গাপুজোর ছুটি শুরু হচ্ছে 1 অক্টোবর থেকে ৷ ইতিমধ্যে বিভিন্ন শিক্ষক সংগঠন রাজ্য শিক্ষা দফতরের কাছে নিয়োগ প্রক্রিয়ায় দ্রুততা আনার কথা জানিয়েছে ৷ স্বভাবতই এই প্রসঙ্গে রাজ্য সরকারকে নিশানা করেছে বিরোধী দলগুলি ৷ সিপিএম নেতা সুজন চক্রবর্তীর অভিযোগ, বিষয়টি শিক্ষামন্ত্রী 'অপ্রত্যাশিত' বলে নিজের দায় এড়িয়ে যেতে পারেন না ৷ এর সঙ্গে বহু পড়ুয়ার ভবিষ্যৎ জড়িয়ে আছে ৷

