কলকাতা, 21 সেপ্টেম্বর: জেল হেফাজত থেকে প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়কে নিজেদের হেফাজতে নিয়েছে সিবিআই । পাশাপাশি এই শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতির ঘটনায় মধ্যশিক্ষা পর্ষদের প্রাক্তন সভাপতি কল্যাণময় গঙ্গোপাধ্যায়কেও গ্রেফতার করেছে সিবিআই । মেয়াদ শেষের পর আজ কল্যাণময় এবং পার্থ- দু'জনকে আদালতে পেশ করবে সিবিআই ।

নিজাম প্যালেস সূত্রে খবর, হেফাজতে থাকাকালীন এসএসসি শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি কাণ্ডে বেআইনি আর্থিক লেনদেনের তদন্তে কোনও সাহায্য করেননি পার্থ চট্টোপাধ্যায় । পাশাপাশি নানা অছিলায় প্রশ্নের উত্তর এড়িয়ে গিয়েছেন কল্যাণময় গঙ্গোপাধ্যায় । সিবিআইয়ের অভিযোগ, তাঁদের আজ আদালতে পেশ করে ফের নিজেদের হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা প্রয়োজন রয়েছে বলে দাবি করবে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা (CBI to produce Partha Chatterjee and Kalyanmoy Ganguly in Court over SSC Recruitment Scam)।

গত 23 জুলাই নাকতলার বাড়ি থেকে ইডির হাতে গ্রেফতার হন পার্থ চট্টোপাধ্যায় । সঙ্গে গ্রেফতার হয় তাঁর ঘনিষ্ঠ অর্পিতা মুখোপাধ্যায় । এসএসসি শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি কাণ্ডে তদন্তের জন্য 16 সেপ্টেম্বর তাঁকে নিজেদের হেফাজতে নেয় সিবিআই ৷ 15 সেপ্টেম্বর, বৃহস্পতিবার মধ্যশিক্ষা পর্ষদের প্রাক্তন সভাপতি কল্যাণময় গঙ্গোপাধ্যায়কে প্রায় সাড়ে ছ'ঘণ্টা ধরে জেরার পর তাঁকে গ্রেফতার করেন সিবিআই আধিকারিকরা ৷

এসএসসি নিয়োগ দুর্নীতি (SSC Recruitment Scam) মামলায় 19 সেপ্টেম্বর, সোমবার গ্রেফতার হন উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য সুবীরেশ ভট্টাচার্য ৷ 2014-18 সাল পর্যন্ত তিনি স্কুল সার্ভিস কমিশনের (এসএসসি) চেয়ারম্যান পদে ছিলেন (former SSC Chairman Subires Bhattacharya) ৷ 26 সেপ্টেম্বর পর্যন্ত তিনি সিবিআই হেফাজত থাকবেন (CBI arrests Subires Bhattacharya) ৷ 17 সেপ্টেম্বর এসএসসির নবম ও দশম শ্রেণির শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতিকাণ্ডে (SSC Recruitment Scam) স্কুল সার্ভিস কমিশনের প্রাক্তন উপদেষ্টা শান্তিপ্রসাদ সিনহাকে ফের নিজেদের হেফাজতে নেয় সিবিআই ৷ আগামী বৃহস্পতিবার, 22 সেপ্টেম্বর পর্যন্ত তাঁর সিবিআই হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছে আদালত (CBI custody for Santi Prasad Sinha in SSC Recruitment Scam) ৷

এদিকে আজই পার্থ চট্টোপাধ্যায় এবং কল্যাণময় গঙ্গোপাধ্যায়ের সিবিআই হেফাজতের মেয়াদ শেষ হচ্ছে ৷ তবে জানা গিয়েছে, এসএসসি শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি কাণ্ডের তদন্তে সুবীরেশ ভট্টাচার্য, পার্থ চট্টোপাধ্যায়, শান্তিপ্রসাদ সিনহা ও কল্যাণময় গঙ্গোপাধ্যায় - এই চারজনকে মুখোমুখি বসিয়ে জেরা করতে পারে সিবিআই (CBI wants to Interrogate to Sitting Face to Face Partha Shanti Prasad Kalyan Subiresh) । চারজনেই সল্টলেকের বিকাশ ভবনে একসঙ্গে কাজ করে এসেছেন ।

