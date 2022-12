কলকাতা, 7 ডিসেম্বর: 56 নম্বর ওয়ার্ডের অবৈধ নির্মাণকে কেন্দ্র করে এনটালির বিধায়ক স্বর্ণকমল সাহার বাড়ি সামনে বিক্ষোভ। শুধু বিক্ষোভ নয়, বিধায়কের নামে 'হায় হায়' ধ্বনি পর্যন্ত শোনা গেল মঙ্গলবার রাতে Locals alleged illegal constructions are being made in the area ) । স্থানীয়দের অভিযোগ, ইকবাল নামে বিধায়ক ঘনিষ্ঠ এক প্রোমোটার এলাকায় অবৈধ নির্মাণ করে চলেছেন। কেউ তাঁকে বাধা দিলে প্রোমোটারের গুন্ডা বাহিনী ওই ব্যক্তিকে মারধর করছে । এক যুবককেও এভাবেই মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। আর তার জেরেই মধ্যরাতে উত্তেজনা ছড়াল মধ্য কলকাতার এই এলাকায়। তবে বিধায়কের দাবি এই ঘটনার সঙ্গে তাঁর কোনও যোগাযোগ নেই (MLA Swarna Kamal Saha denied all the charges) । শুধু তাই নয়, বিক্ষোভকারীদের প্রতি তাঁর পরামর্শ বেআইনি নির্মাণ হয়ে থাকলে সেটা কাউন্সিলর বা পুলিশকে জানাতে হবে । বিধায়ক হিসেবে তাঁর করার কিছু নেই ।

বিধায়কের কথায়, "ক্ষোভ-বিক্ষোভ থাকলে কাউন্সিলরের কাছে যান, পুলিশের কাছে যান এই বিষয়টা তো বিধায়কের দেখার কথা নয়। কেন বিধায়কের বাড়িতে এসে বিক্ষোভ করছেন ! আর এর সঙ্গে বিধায়কের যুক্ত থাকারও কোনও সূত্রই নেই। তাহলে কেন এ ধরনের ঘটনা ঘটছে। তার অভিযোগ এর পিছনে সুপরিকল্পিত চক্রান্ত রয়েছে। আর এই চক্রান্ত থেকেই তার বাড়ির সামনে বিক্ষোভ দেখানো হচ্ছে । অহেতুক তাকে বদনাম করতেই এ ধরনের ঘটনা ঘটানো হচ্ছে। প্রায় ৫০ বছর ধরে তিনি এলাকায় রাজনীতি করছেন । অতীতে কখনও এ ধরনের ঘটনা ঘটেনি। "

প্রসঙ্গত,56 নম্বর ওয়ার্ড বিবি বাগানের বাসিন্দারাই রাতে বিক্ষোভ দেখান স্বর্ণকমল সাহার বাড়িতে। অভিযোগ স্থানীয় বিধায়ক স্বর্ণকমল সাহা ঘনিষ্ঠ ইকবাল নামের এক প্রোমোটার এলাকায় অবৈধ নির্মাণ করছেন। আর তাঁর অনুগামীরা এলাকায় গুণ্ডামি করছেন বলেও দাবি বাসিন্দাদের। অভিযোগ ইকবালের ঘনিষ্ঠ গুন্ডারা স্থানীয় তৃণমূল কর্মী হিসেবে পরিচিত শাহাবুদ্দিন নামের যুবক অবৈধ নির্মাণের প্রতিবাদ করায় শনিবার তাঁকে বেধড়ক মারধর করেছে। তিনি এই মুহূর্তে আশঙ্কাজনক অবস্থায় চিকিৎসাধীন। এদিকে পুলিশ তিন দিন অতিবাহিত হলেও এখনও পর্যন্ত এই ঘটনায় কাউকে গ্রেফতার করেনি আর সে কারণেই বিক্ষোভ।

