হাওড়া, 15 ফেব্রুয়ারি: বিক্ষোভের জেরে বাতিল দক্ষিণ-পূর্ব রেলের একাধিক ট্রেন (south eastern-railway-cancels-various-trains due to public agitation)। বুধবার শালবনি-চন্দ্রকোনা রোড স্টেশনের মধ্যে বিক্ষোভে সামিল হন স্থানীয় বাসিন্দারা (public agitation on salboni to chandrakona road) । তার জেরে বিঘ্নিত হয় একাধিক ট্রেন পরিষেবা । সপ্তাহের ব্যস্ততম দিনে ট্রেন পরিষেবা বিঘ্নিত হওয়ায় সমস্যায় পড়েন যাত্রীরা । এদিন বিক্ষোভের জেরে 19023 খড়্গপুর - গোমো এক্সপ্রেস, 08685 খড়্গপুর - আদ্রা প্যাসেঞ্জার স্পেশাল ট্রেন ও 18003 হাওড়া - আদ্রা শিরোমনি এক্সপ্রেস বাতিল করা হয়েছে (south eastern railway)। 16 ফেব্রুয়ারি বেশ কয়েকটি ট্রেন বাতিল করা হয়েছে । সেইসঙ্গে কিছু ট্রেনের যাত্রাপথ পরিবর্তন করা হয়েছে ।

16 ফেব্রুয়ারি বাতিল হওয়া ট্রেন:

18004 আদ্রা - হাওড়া শিরোমনি এক্সপ্রেস

08686 আদ্রা - খড়গপুর প্যাসেঞ্জার স্পেশাল

18024 গোমো - খড়গপুর এক্সপ্রেস

পাশপাশি বেশ কয়েকটি ট্রেনের যাত্রাপথ সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে:

12828 পুরুলিয়া - হাওড়া এক্সপ্রেস 16 ফেব্রুয়ারি খড়্গপুর থেকে হাওড়া যাত্রা করবে

12885 শালিমার - ভযুধি আরণ্যক এক্সপ্রেস 16 ফেব্রুয়ারি বিষ্ণুপুর পর্যন্ত যাত্রা করবে

18035 খড়গপুর - হাতিয়া এক্সপ্রেস 16 ফেব্রুয়ারি আদ্রা থেকে যাতায়াত করবে।

12883 সাঁতরাগাছি - পুরুলিয়া এক্সপ্রেস 16 ফেব্রুয়ারি বাঁকুড়া থেকে যাত্রা শুরু করবে

18027 খড়গপুর - আসানসোল এক্সপ্রেস 16 ফেব্রুয়ারি আদ্রা থেকে যাত্রা করবে

18085 খড়গপুর - রাঁচি এক্সপ্রেস 16ফেব্রুয়ারি গড়বেতা থেকে চলাচল করবে

এছাড়াও আরও কিছু ট্রেনকে এই পরিবর্তিত পথে চলবে বলে দক্ষিণ পূর্ব রেলের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে।