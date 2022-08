শ্রীরামপুর, 23 অগস্ট: এবার শ্রীরামপুরে বিজেপির ধিক্কার মিছিলে এসে পুজো কমিটিগুলিকে অনুদান বৃদ্ধি নিয়ে রাজ্যকে একহাত নিলেন দিলীপ ঘোষ (Dilip Ghosh) ৷ বিজেপির জাতীয় সহ-সভাপতি এদিন প্রশ্ন তোলেন, "যেখানে শিক্ষকরা পেনশন পাচ্ছেন না আত্মহত্যা করছেন, সেখানে অনুদানের টাকা আসছে কি করে ।"

প্রসঙ্গত, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (CM Mamata Banerjee) জানিয়েছেন, এবছর দুর্গাপুজোয় (Durga Puja 2022) ক্লাব পিছু অনুদান 50 হাজার টাকা থেকে বাড়িয়ে 60 হাজার টাকা করে দেওয়া হয়েছে ৷ মোট 43 হাজার পুজো কমিটিকে এই অনুদান দেওয়া হবে ৷ তালিকায় রয়েছে জেলার পুজো কমিটিগুলিও ৷

এরপরই বিরোধী দলগুলি চাঁচাছোলা ভাষায় রাজ্যকে বিঁধতে ছাড়ছে না ৷ আর এদিন দিলীপ ঘোষও তার থেকে পিছিয়ে থাকলেন না ৷ তিনি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে এই অনুদান নিয়ে তীব্র আক্রমণ করলেন ৷ তিনি বলেন, "কোন পুজো কমিটি সরকারকে আবেদন করেছ টাকা দাও বলে । আপনি একবার হিন্দুদের দেবেন, তারপর মুসলমানদের ঈদে দেবেন । সবাইকে খুশ করবেন টাকা দিয়ে । জনগণের ট্যাক্সের টাকায় ঘুষ দেওয়ার অধিকার কে দিয়েছে ৷ সরকারি পয়সা কি দেওয়া যায় কোনও ধার্মিক অনুষ্ঠানে ৷ না-আমাদের কেউ বলেছে সরকার থেকে টাকা নিয়ে দুর্গাপুজো করব ৷ কোন শাস্ত্রে আছে ৷ তিনি ঈদ মহরমকে দূষিত করছেন, দুর্গাপুজোকেও দূষিত করছেন ।"

তিনি আরও বলেন, "এটা পশ্চিমবাংলার দুর্গাপুজোকে অবমাননা । যারা বগল বাজিয়ে নাচছে যে ওই পয়সায় ফিস্ট করবে, তারা খুব অন্যায় করছে । ইউনেসকোয় তো আমরাই নিয়ে গিয়েছি দুর্গাপুজোকে । দিদিমনি জানেন না কোথায় ইউনেসকো । আমাদের মন্ত্রী মিনাক্ষি লেখি তিনি নিয়ে গিয়েছেন দুর্গা পুজোকে ইউনেসকোয় ।"

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে কড়া ভাষায় আক্রমণ করেন দিলীপ ঘোষ

আরও পড়ুন: দশহাজার টাকা করে বাড়ল ক্লাব পিছু অনুদান, নেতাজি ইন্ডোরে উদারহস্ত মমতা

উল্লেখ্য, ইউনেস্কোকে সংবর্ধনা জানাতে রাজপথে দুর্গাপুজোর কাঠামো নিয়ে মিছিল হবে 1 সেপ্টেম্বর (Durga Puja in West Bengal) ৷ ওইদিন সমস্ত অফিসকে 1টার মধ্যে ছুটি দেওয়ার আবেদন জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী । এই মিছিলে অংশ নেওয়ার জন্য প্রায় 10 হাজার ছাত্রছাত্রীকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে ৷ দুপুর 2টোয় মিছিল শুরু হবে জোড়াসাঁকো থেকে (Rally to be held to thank UNESCO) ৷ মিছিল শেষে ধর্মতলার অনুষ্ঠানে থাকবেন ইউনেস্কোর প্রতিনিধি ও বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রদূতরা ৷