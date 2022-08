কলকাতা, 22 অগস্ট: টানাটানির সংসারেও পুজো কমিটিগুলোর জন্য উপহার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের । মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, ক্লাব পিছু অনুদান 50 হাজার টাকা থেকে বাড়িয়ে 60 হাজার টাকা করে দেওয়া হয়েছে (Mamata Banerjee) ৷ মোট 43 হাজার পুজো কমিটিকে এই অনুদান দেওয়া হবে ৷ তালিকায় রয়েছে জেলার পুজো কমিটিগুলিও ৷ একই সঙ্গে সিইএসসি (Calcutta Electric Supply Corporation) এবং স্টেট ইলেক্ট্রিসিটি বোর্ডকে অনুরোধ করা হয়েছে, পুজো কমিটিগুলিকে বিদ্যুৎ বিলে যেন 60 শতাংশ ছাড় দেওয়া হয় । গত বছর বিদ্যুতের খরচের ক্ষেত্রে 50 শতাংশ ছাড় দেওয়া হয়েছিল ৷

অন্যদিকে, ইউনেস্কোকে সংবর্ধনা জানাতে রাজপথে দুর্গাপুজোর কাঠামো নিয়ে মিছিল হবে 1 সেপ্টেম্বর (Durga Puja in West Bengal) ৷ এই মিছিলে অংশ নেওয়ার জন্য প্রায় 10 হাজার ছাত্রছাত্রীকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে ৷ দুপুর 2টোয় মিছিল শুরু হবে জোড়াসাঁকো থেকে (Rally will be held to thank UNESCO) ৷ মিছিল শেষে ধর্মতলার অনুষ্ঠানে থাকবেন ইউনেস্কোর প্রতিনিধি ও বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রদূতরা ৷

প্রসঙ্গত গত বছরই পশ্চিমবঙ্গের দুর্গাপুজোকে (Bengal tourism) স্বীকৃতি দিয়েছে ইউনেস্কো । সেই মতো এবার দুর্গাপুজোকে সামনে রেখে পুজোর আগেই মেগা মিছিল করছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । মিছিলে থাকবে দুর্গাপুজোর নানান রঙ । উত্তর থেকে দক্ষিণ নানান ক্লাবের উপস্থিতি । থাকবে থিম ভাবনা, ধুনুচি নাচ, ঢাকির দল ।

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Mamata Banerjee) বারবারই বলেন, দুর্গাপুজো যে শুধু বাঙালিদের সবচেয়ে বড় উৎসব তাই নয় । এর একটা ব্যবসায়িক দিকও আছে । দুর্গাপুজোকে কেন্দ্র করে গোটা রাজ্যে কয়েকশো কোটি টাকার ব্যবসা হয় । বহু মানুষের জন্য দুর্গাপুজো সারাবছরের মধ্যে আয়ের প্রধান স্থল । কাজেই আনন্দ-উৎসব-বনেদিয়ানা-বারোয়ারির লড়াই একটা দিক । এর বাইরেও একটা বৃহৎ অর্থনীতি, মানুষের পরিশ্রম এর সঙ্গে জড়িত । এবার 1 সেপ্টেম্বরের মিছিলে সেটাকেও উপস্থাপন করার চেষ্টা হবে ।