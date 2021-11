কানপুর, 28 নভেম্বর : চতুর্থদিন মধ্য়াহ্নভোজের বিরতিতে যে ভারতকে থরহরি কম্প দেখাচ্ছিল, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় সেশনে তারাই পাল্টা চাপে ফেলে দিল বিপক্ষকে ৷ সৌজন্যে শ্রেয়স আইয়ার (Shreyas Iyer) এবং ঋদ্ধিমান সাহার (Wriddhiman Saha) দায়িত্বশীল ব্যাটিং ৷ অভিষেক টেস্টে শ্রেয়সের ইতিহাস গড়ার দিনে লাল বলের ক্রিকেটে ফের তাঁর কার্যকারিতা বোঝালেন স্টাম্পার-ব্যাটার ঋদ্ধি ৷ তৃতীয়দিন ঘাড়ের চোটে উইকেটরক্ষার দায়িত্ব না সামলাতে পারলেও চতুর্থদিন অ্যাঙ্কর ইনিংসে দলের লিড তিনশোর কাছাকাছি পৌঁছে দিলেন পাপালি (ঋদ্ধির ডাকনাম) ৷

পূজারা-রাহানের পুনরায় ব্যর্থতার দিনে অপরাজিত অর্ধশতরান করলেন ঋদ্ধির ৷ শ্রেয়সের পর ঋদ্ধির ব্যাটে ভর করে 51/5 থেকে 7 উইকেটে 234 রান তুলে ইনিংস ডিক্লেয়ার করে ভারত ৷ প্রথম ইনিংসে 49 রানে পিছিয়ে থাকায় কানপুরে জয়ের জন্য উইলিয়ামসনদের চাই 284 রান (India sets 284 runs target for New Zealand in Kanpur) ৷ প্রথম ইনিংসে ব্যর্থ হলেও দ্বিতীয় ইনিংসে অপরাজিত 61 করলেন ঋদ্ধি ৷

187 মিনিট ক্রিজে থেকে 126 বলে ঋদ্ধির ইনিংসে এদিন ছিল 4টি চার, 1টি ছয় ৷ অষ্টম উইকেটে অক্ষর প্যাটেলের সঙ্গে তাঁর অবিভক্ত জুটিতে ওঠে 67 রান ৷ এর আগে ষষ্ঠ উইকেটেও শ্রেয়সের সঙ্গে অর্ধশতরানের জুটি বাঁধেন তিনি ৷ ঋদ্ধির আগে গ্রিন পার্কে চতুর্থদিন অর্ধশতরান করে ইতিহাস গড়েন শ্রেয়স আইয়ার ৷ বিশ্বের দশম এবং প্রথম ভারতীয় ব্যাটার হিসেবে অভিষেক টেস্টে প্রথম ইনিংসে শতরানের পর দ্বিতীয় ইনিংসে অর্ধশতরানের নজির গড়লেন মুম্বইয়ের ব্যাটার (Shreyas Iyer becomes 1st Indian to hit hundred and fifty on Test debut) ৷ জেমিসন, সাউদিদের দাপটে 51 রানে 5 উইকেট হারিয়ে বেকায়দায় পড়ে যাওয়া দলকে টেনে তোলেন শ্রেয়স ৷

দিনের দ্বিতীয় সেশনে প্রথম ইনিংসে শতরানকারীর ব্যাটে সাহারা পায় রাহানের দল ৷ শেষ পর্যন্ত 125 বলে 65 রান করে সাজঘরে ফেরেন দিল্লি ক্যাপিটলস ক্রিকেটার ৷ রান তাড়া করতে নেমে দিনের শেষে উইং'য়ের উইকেট হারিয়ে 4 রান তুলেছে নিউজিল্যান্ড ৷ সবমিলিয়ে পঞ্চমদিন জয়ের জন্য কিউয়িদের চাই 280 রান আর ভারতের 9 উইকেট ৷