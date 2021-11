কানপুর, 28 নভেম্বর : প্রথম ইনিংসে শতরান করে প্রবেশ করেছিলেন এলিট লিস্টে ৷ আর দ্বিতীয় ইনিংসে অর্ধশতরান করে ইতিহাসে প্রবেশ করলেন শ্রেয়স আইয়ার (Shreyas Iyer scripts history on test debut) ৷ প্রথম ভারতীয় ব্যাটার হিসেবে আন্তর্জাতিক টেস্ট অভিষেকে এহেন কীর্তি গড়লেন মুম্বইকর ব্যাটার (Shreyas Iyer becomes 1st Indian to hit hundred and fifty on Test debut) ৷

গ্রিন পার্কে চতুর্থদিন দ্বিতীয় ইনিংসে চরম ব্যাটিং বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয় টিম ইন্ডিয়া ৷ 51 রানে 5 উইকেট হারিয়ে বেকায়দায় পড়ে যাওয়া দলকে টেনে তোলেন শ্রেয়স ৷ দিনের দ্বিতীয় সেশনে প্রথম ইনিংসে শতরানকারীর ব্যাটে সাহারা পায় রাহানের দল ৷ তবে ফের ব্যর্থ রাহানে (Ajinkya Rahane) ৷ ফিরলেন 4 রান করে ৷ পূজারা (Cheteshwar Pujara) করেন 22 রান ৷ কঠিন সময়ে হাল ধরেন শ্রেয়স ৷ ষষ্ঠ উইকেটে প্রথমে রবি অশ্বিনের (Ravichandran Ashwin) সঙ্গে, এরপর সপ্তম উইকেটে উইকেটরক্ষক ব্যাটার ঋদ্ধিমান সাহার (Wriddhiman saha) সঙ্গে অর্ধশতরানের জুটি গড়েন তিনি ৷

অশ্বিনের সঙ্গে 52 রান এবং ঋদ্ধির সঙ্গে শ্রেয়সের 64 রানের জুটিতে লড়াইয়ে ফেরে ভারত ৷ শেষ পর্যন্ত 125 বলে 65 রান করে সাজঘরে ফেরেন দিল্লি ক্যাপিটলস ক্রিকেটার ৷ বিশ্বের দশম ব্যাটার হিসেবে টেস্ট অভিষেকে প্রথম ইনিংসে সেঞ্চুরির পর দ্বিতীয় ইনিংসে হাফসেঞ্চুরির নজির গড়লেন শ্রেয়স ৷ তাঁর ব্যাটেই কিউয়িদের বিরুদ্ধে 200 রানের বেশি লিড নিতে সক্ষম হয় টিম ইন্ডিয়া ৷

আরও পড়ুন : IND vs NZ Kanpur Test: দ্বিতীয় ইনিংসে ধাক্কা ,ভরসা শ্রেয়সেই

শ্রেয়স আউট হতেই এদিন চা-বিরতির ঘোষণা করেন আম্পায়াররা ৷ ভারতের রান তখন 7 উইকেট হারিয়ে 167 ৷ মুম্বই ব্যাটারের 65 রানের ইনিংস সাজানো ছিল 8টি চার এবং 1টি ছয়ে ৷ প্রথম ইনিংসে তাঁর শতরানেই প্রথম ইনিংসে 345 রান তুলেছিল ভারতীয় দল ৷