জোহানেসবার্গ, 2 জানুয়ারি : সেঞ্চুরিয়নে ঐতিহাসিক জয়ের রেশ ফিকে হয়নি এখনও ৷ এরইমধ্যে ম্যান্ডেলার দেশে টিম ইন্ডিয়ার সামনে হাতছানি আরও এক ইতিহাস রচনার (Team India on the cusp of History at Wanderers) ৷ সাদা বলের ক্রিকেটে অধিনায়কত্ব হারানোর বিতর্কের মধ্যেই টেস্ট অধিনায়ক বিরাট তাঁর মুকুটে নয়া পালক জুড়ে নেওয়ার সন্ধিক্ষণে ৷ সোমবার জো'বার্গে শুরু হতে চলা দ্বিতীয় টেস্টে সেঞ্চুরিয়নের পুনরাবৃত্তি ঘটলে প্রথম ভারতীয় অধিনায়ক হিসেবে প্রোটিয়াদের দেশে টেস্ট সিরিজ জিতবেন বিরাট কোহলি ৷ 2018-19 শ্রীলঙ্কার পর এশিয়ার দ্বিতীয় দেশ হিসেবে রেনবো নেশনে টেস্ট সিরিজ জিতবে টিম ইন্ডিয়া ৷

2017-18 শেষবার দক্ষিণ আফ্রিকা সফরে সিরিজ হারলেও ওয়ান্ডারার্সে জয় পেয়েছিল বিরাট বাহিনী ৷ পাঁচবারের সাক্ষাতে এই ভেন্যুতে না হারার পাশাপাশি দু'বার জয়ের পরিসংখ্যানে বাড়তি উদ্দীপ্ত টিম ইন্ডিয়া ৷ সম্পূর্ণ উল্টো ছবি দক্ষিণ আফ্রিকা শিবিরে ৷ সেঞ্চুরিয়নে 113 রানে হারের ঘা না-শুকোতেই টেস্ট ক্রিকেটকে বিদায় জানিয়েছেন স্টাম্পার-ব্যাটার কুইন্টন ডি'কক (Quinton De Kock takes retirement from test cricket after Centurion test) ৷ এমন বেকায়দায় থাকা প্রোটিয়া শিবিরকে হারিয়ে জো'বার্গেই আরও এক ইতিহাস গড়ে ফেলতে চাইছেন রাহুল-বুমরারা ৷

বিপক্ষের পেস অ্যাটাকে রাবাদা-এনগিদিরা থাকলেও সেঞ্চুরিয়নে শামি-বুমরারা যে প্রত্যাঘাত দিয়েছেন তাতে ডরাচ্ছে না বিরাটবাহিনী ৷ বরং সুপার স্পোর্ট পার্কের পেস সহায়ক পিচে অশ্বিনের দু'উইকেট টিম ইন্ডিয়ার কাছে যেন চেরি অন টপ ৷ সবমিলিয়ে শেষ মুহূর্তে চোট-আঘাত ছাড়া ওয়ান্ডারার্সে অপরিবর্তিত একাদশ নিয়েই ইতিহাস গড়ার লক্ষ্যে নামতে চলেছে টিম ইন্ডিয়া (Unless there are any injuries team India unlikely to make any changes) ৷

ম্যাচের আগেরদিন সাংবাদিক সম্মেলনে এসে কোচ রাহুল দ্রাবিড় যা জানালেন, তাতে শ্রেয়স-হনুমা এখনও আস্থাভাজন না হতে পারায় ফের সুযোগ পাচ্ছেন পূজারা-রাহানে ৷ বাকি রইলেন অধিনায়ক কোহলি ৷ 99তম টেস্টে অধিনায়কের ব্যাট চওড়া হয়ে উঠলে ভারতের সিরিজ জয় যে আরও সহজ হবে, সে বিষয়ে সন্দেহের কোনও অবকাশই যে নেই ৷