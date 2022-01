নয়াদিল্লি, 26 জানুয়ারি : 2019 পর শতরান নেই ব্যাটে ৷ টেস্ট অধিনায়কের চাকরি ছাড়লেও প্রোটিয়াদের বিরুদ্ধে ওয়ান-ডে সিরিজে ফেরেনি শতরানের ভাগ্য ৷ যাও বা টুকটাক অর্ধশতরান করছেন, তাতেও পুরনো আত্মবিশ্বাসের অভাব ৷ বিরাট আত্মবিশ্বাস কবে ফিরবে কোহলির উইলোয় ৷ চর্চা ক্রিকেটমহলে ৷ এমতাবস্থায় দেশের প্রাক্তন অধিনায়ককে সমাধান বাতলে দিলেন জাতীয় দলের প্রাক্তন হেড কোচ রবি শাস্ত্রী ৷ দু-তিন মাসের বিরতি বিরাটকে সেরা ফর্মে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারে বলে মনে করেন তিনি (Ravi Shastri suggests Virat Kohli to take a break from cricket) ৷

শাস্ত্রীয় মতে, বিরাট কোহলির মধ্যে এখনও বছর পাঁচেকের ক্রিকেট অবশিষ্ট রয়েছে (Ravi Shastri thinks five years of cricket left in Virat Kohli) ৷ প্রাক্তন শিষ্যের উদ্দেশ্যে শোয়েব আখতারের ইউটিউব চ্যানেলে এক সাক্ষাৎকারে শাস্ত্রী বলেন, "বিরাট জানে যে ও এখনও বছর পাঁচেক ভাল ক্রিকেট খেলতে পারে ৷ সেক্ষেত্রে ওকে শান্ত হয়ে কেবল ব্যাটিংয়ে মনোনিবেশ করতে হবে ৷ ম্যাচ ধরে ধরে ভাবতে হবে ৷ আমার মনে হয় বিরাট যদি দু-তিন মাসের জন্য একটা বিরতি নেয়, তাহলে সেটা ওর জন্য ভীষণ ভাল হবে ৷"

শাস্ত্রীর সংযোজন, "বিরতির পর ফিরে এসে বিরাট আবার রাজার মত খেলবে ৷ দলে ওর ভূমিকা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল বিরাট ৷ আমি শুধু আগের মতো ওর অবদান দেখতে চাই ৷ দেখতে চাই ও দলকে জেতাচ্ছে ৷"

আরও পড়ুন : Warne on Kohli : ‘কোহলি টেস্টে অন্যতম সেরা অধিনায়ক’, বিরাট-বিতর্কে মন্তব্য ওয়ার্নের

সম্প্রতি দক্ষিণ আফ্রিকায় টেস্ট সিরিজ হারের পর সকলকে অবাক করে লাল বলের নেতৃত্ব থেকে সরে দাঁড়ান বিরাট ৷ 68 টেস্টে 40টি জয় সহযোগে বিরাটই টেস্ট ক্রিকেটে ভারতের সফলতম অধিনায়ক ৷ টি-20 অধিনায়কত্ব ছেড়েছিলেন বিশ্বকাপের পরেই ৷ আর দক্ষিণ আফ্রিকায় উড়ে যাওয়ার দিনকয়েক আগে ওয়ান-ডে ফর্ম্যাটেও অধিনায়কের চাকরি গিয়েছিল দিল্লির ক্রিকেটারের ৷