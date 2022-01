নয়াদিল্লি, 25 জানুয়ারি : গত তিন মাসের ব্যবধানে ভারতীয় ক্রিকেটে তিন ফরম্যাটে শেষ হয়ে গিয়েছে 'বিরাট যুগ' ৷ 2021 টি-20 বিশ্বকাপের আগেই ক্রিকেটের সংক্ষিপ্ত ফরম্যাটে দায়িত্ব ছেড়েছিলেন ৷ গত ডিসেম্বরে ওয়ান ডে ফরম্যাটে নেতৃ্ত্বের ব্যাটন কোহলির হাত থেকে নিয়ে তুলে নির্বাচকরা রোহিত শর্মার হাতে তুলে দেন ৷ তারপরেই আপাত নিরীহ প্রোটিয়াদের কাছে সিরিজ হারের পরে গত 15 জানুয়ারি সোশ্যাল মিডিয়ায় এক দীর্ঘ পোস্টে টেস্ট ক্রিকেটে নেতৃত্ব ছাড়ার সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে দিয়েছেন বিরাট (Virat Kohli steps down as India Test captain) ৷ তারপর থেকেই উত্তাল ভারতীয় ক্রিকেট ৷ এবার এই বিষয়ে মুখ খুললেন প্রাক্তন অজি স্পিনার শেন ওয়ার্ন (Kohli is one of the best test captain says Shane Warne) ৷

টেস্টের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ উইকেট সংগ্রাহক বলেন, ‘‘বিরাট কোহলি অনুপ্রেরণাদায়ক নেতা ৷ ক্রিকেটের ঐতিহ্যবাহী ফর্ম্যাটের প্রতি ওর এই আবেগ না থাকলে, টেস্ট ক্রিকেটের জনপ্রিয়তা অনেক দেশেই কমে যেত ৷ যদিও আমি মনে করি কৌশলগত দিক থেকে ও আরও উন্নতি করতে পারত ৷ কিন্তু কোহলি যেভাবে টেস্ট ক্রিকেটকে আন্তর্জাতিক স্তরে উন্নীত করেছে তা ওর সম্মান বহুগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে ।’’

তথ্যচিত্র ‘শেন’-এর প্রচারে সংবাদসংস্থা পিটিআই-এর মুখোমুখি হয়েছিলেন ওয়ার্ন (Shane Warne documentary) ৷ সেখানেই প্রাক্তন অজি স্পিনার কোহলির ভূয়সী প্রশংসা করেন ৷ তিনি বলেন, ‘‘প্রথমত আমি কোহলির প্রতি শ্রদ্ধা ছাড়া কিছুই পাইনি । ও একজন দুর্দান্ত ক্রিকেটার । আমাদের সবারই কোহলি এবং বিসিসিআইকে টেস্ট ক্রিকেটকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য ধন্যবাদ জানানো উচিত ৷’’