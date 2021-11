কানপুর, 26 নভেম্বর : কানপুর টেস্টের দ্বিতীয় দিনে বলে ও ব্যাটে সমানভাবে দাপট দেখাল ব্ল্যাক ক্যাপসরা (India vs New Zealand Kanpur Test) ৷ প্রথম ইনিংসে ভারতকে মাত্র 345 রানে অল-আউট করার পর, ব্যাটহাতে ভারতীয় বোলারদের টানা দু’টি সেশন ধরে শাসন করলেন দুই কিউয়ি ওপেনার টম লেথাম এবং উইল ইয়ং ৷ বিশেষ করে প্রথমবার ভারতের পিচে খেলা ইয়ংকে অনেক বেশি স্বচ্ছন্দ দেখাল ৷ দারুণভাবে অশ্বিন, জাদেজা এবং অক্ষরদের সামনে (Kanpur Test Day Two) ৷ দ্বিতীয় দিনের শেষে বিনা উইকেট হারিয়ে 129 রান তুলেছেন দুই কিউই ওপেনার ৷

এ দিন সকালে গতকালের 258 রানের স্কোর থেকে খেলা শুরু করেন শ্রেয়স আইয়ার এবং রবীন্দ্র জাদেজা ৷ কিন্তু, দ্বিতীয় দিনে একটি রান না করেই ব্যক্তিগত 50 রানের স্কোরে টিম সাউদির বলে প্লেড অন হয়ে ফিরে যান জাদেজা ৷ এর পর মাত্র 1 রান করে উইকেটের পিছনে ক্যাচ দিয়ে আউট হন ভারতের প্রথম একাদশে দীর্ঘ সময় পর সুযোগ পাওয়া ঋদ্ধিমান সাহা ৷ এরই মাঝে গতকাল 75 রানে নট-আউট থাকা শ্রেয়স আজ প্রথম ঘণ্টাতেই অভিষেক ম্যাচে শতরান করেন ৷ তবে, তিনিও সাউদির শিকার হন ৷ অফ-স্টাম্পের বাইরের বল কভারের ফিল্ডারের হাতে তুলে দিয়ে 105 রানে আউট হন শ্রেয়স ৷ নিউজিল্যান্ডের হয়ে বল হাতে 5 উইকেট নেন টিম সাউদি ৷ 3 উইকেট পেয়েছেন কাইল জেমিসন এবং 2 উইকেট নেন আজাজ প্যাটেল ৷

তবে, ব্যাটহাতে কিছুটা প্রতিরোধ গড়তে দেখা যায় রবিচন্দ্রন অশ্বিনকে ৷ 56 বলে 38 রানের ইনিংস খেলেন তিনি ৷ তবে, উল্টো দিক থেকে একের পর এক উইকেট পড়তে থাকায় বিশেষ কিছু করতে পারেননি তিনি ৷ আজাজ প্যাটেলের বলে বোল্ড হন অশ্বিন ৷ দ্বিতীয় দিনের মধ্যাহ্নভোজের পরপরই ভারতীয় দল 345 রানে গুটিয়ে যায় ৷ এর পর বল হাতে ভারতীয় পেসাররা শুরুটা ভাল করলেও, উইকেট তুলতে ব্যর্থ হন ৷ টম লেথাম এবং উইল ইয়ং প্রথমের দিকটা সাবধানে খেলতে শুরু করেন ৷ একবার সেট হয়ে যেতেই পাল্টা আক্রমণের পথে হাঁটেন তাঁরা ৷

চা বিরতির আগে 26 ওভারে 72 রান তোলেন দুই কিউই ওপেনার ৷ তৃতীয় সেশনেও দুর্দান্ত ব্যাটিং করেন তাঁরা ৷ দুই ওপেনারই অর্ধ শতরান করে নট-আউট থাকেন ৷ টম লেথাম 50 রানে এবং উইল ইয়ং 75 রানে অপরাজিত রয়েছেন ৷ দিনের শেষে 57 ওভারে কোনও উইকেট না হারিয়ে 129 রান করেছে নিউজিল্যান্ড (New Zealand on Top in Kanpur Test) ৷