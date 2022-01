মুম্বই, 1 জানুয়ারি : নতুন বছরেও ইতি নেই বিরাট কোহলির অধিনায়কত্ব ছাড়া নিয়ে বিতর্কের ৷ এ বার বিসিসিআই সভাপতির সুরে সুর মেলালেন জাতীয় নির্বাচক কমিটির চেয়ারম্যান চেতন শর্মা (Chetan Sharma on Captaincy Controversy) ৷ দক্ষিণ আফ্রিকা উড়ে যাওয়ার আগে চেতন শর্মা জানালেন, টি-20 বিশ্বকাপের আগে বিরাট কোহলিকে সবাই অনুরোধ করেছিল, যাতে তিনি জাতীয় দলের টি-20’র অধিনায়কত্ব না ছাড়েন ৷ এমনকি বিসিসিআই কর্তারাও তাঁকে ব্যক্তিগতভাবে অনুরোধ করেছিলেন ৷ কিন্তু, বিরাট সে কথা শোনেননি ৷ ফলে বিরাটের দাবিকে কার্যত মিথ্যে বলেই উল্লেখ করলেন চেতন শর্মা ৷

প্রসঙ্গত, দক্ষিণ আফ্রিকা সফরে যাওয়ার আগে সাংবাদিক বৈঠকে বিস্ফোরক দাবি করেন ভারতের টেস্ট দলের অধিনায়ক বিরাট কোহলি ৷ বিসিসিআই সভাপতি সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের বক্তব্যকে মিথ্যে দাবি করে বিরাট জানান, তাঁকে টি-20 অধিনায়কত্ব না ছাড়ার কথা কেউ বলেননি ৷ এমনকি টেস্ট দল ঘোষণার 90 মিনিট আগে তাঁকে একদিনের দলের অধিনায়কত্ব থেকে সরিয়ে দেওয়ার কথা জানানো হয়েছিল বলে সাংবাদিক বৈঠকে জানান কোহলি ৷ বিরাটের এই বক্তব্যের জেরে বিসিসিআই ও বিরাটের মধ্যে প্রকাশ্য দ্বন্দ্ব সামনে চলে আসে ৷

তবে, দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে একদিনের দল ঘোষণার পর সাংবাদিক বৈঠকে বিরাটের দাবির ঠিক বিপরীত কথা বলেন চেতন শর্মা ৷ তিনি জানান, ‘‘বৈঠক শুরুর পরেই সবাই অবাক হয়ে যায় ৷ টি-20 বিশ্বকাপ দোরগোড়ায়, আর আপনি এমন কিছু একটা শুনলেন ৷ তার পর আপনার কী প্রতিক্রিয়া হতে পারে ? ওই বৈঠকে উপস্থিত সকলে তাঁকে বলেছিলেন, বিষয়টি নিয়ে গভীর চিন্তাভাবনা করতে (বিরাটের টি-20’র অধিনায়কত্ব ছাড়া নিয়ে) ৷ আর এটা নিয়ে আমরা বিশ্বকাপের পরেও কথা বলতে পারি ৷ তবে, বিরাট তাঁর সিদ্ধান্তে অনড় ছিলেন ৷’’

চেতন আরও বলেন, ভারতীয় ক্রিকেটার স্বার্থে বিরাটকে অধিনায়কত্ব চালিয়ে যাওয়ার অনুরোধ করা হয়েছিল (Everyone told Virat Kohli not to quit T20 captaincy) ৷ কিন্তু, বিরাট কোহলি নিজের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করে ফেলেছিলেন বলে সাংবাদিক বৈঠকে জানান জাতীয় নির্বাচক কমিটির চেয়ারম্যান ৷ আর এর পরেই একদিনের অধিনায়কত্ব নিয়ে ভাবনা চিন্তা শুরু করে দেয় জাতীয় নির্বাচক কমিটি ৷ চেতন জানান, সাদা বলের দুই ফরম্যাটে দু’জন অধিনায়ক বিশ্বকাপে প্রভাব ফেলবে বলে মনে হয়েছে তাঁদের ৷

এ নিয়ে চেতন শর্মা বলেন, ‘‘সেই সময় সকল নির্বাচকের মনে হয়েছিল, বিশ্বকাপে এর প্রভাব আমাদের উপর পড়বে ৷ তাই বিরাটকে বলা হয়েছিল, ভারতীয় ক্রিকেটের স্বার্থে অধিনায়কের দায়িত্ব চালিয়ে যেতে ৷ আর সেটা বৈঠকে উপস্থিত সকলে বলেছিলেন ৷’’ এর পরেই চেতন যোগ করেন, ‘‘বৈঠকের উদ্যোক্তারা সেখানে ছিলেন ৷ বোর্ড কর্তারা সেখানে ছিলেন ৷ সবাই তাঁকে বলেছিল, কে আপনাকে বলেনি ? এই খবরটা যখন আপনি জানবেন, স্বাভাবিকভাবেই অবাক হবেন ৷’’

তবে, একদিনের দলের দায়িত্ব থেকে বিরাটকে সরানোর সিদ্ধান্ত যে পুরোপুরি নির্বাচক কমিটির ছিল ৷ তা মেনে নিয়েছেন চেতন শর্মা ৷ তিনি এও স্পষ্ট করেছেন যে, এ নিয়ে টি-20 দলের অধিনায়কত্ব ছাড়া নিয়ে কথা হওয়ার দিনই, তিনি বিরাটের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে কথা বলেছিলেন ৷

অর্থাৎ, 90 মিনিটের যে বিতর্ক বিরাট উস্কে দিয়েছেন ৷ তা নিয়ে চেতন বলেন, টি-20 বিশ্বকাপ দল গঠন নিয়ে নির্বাচক কমিটির বৈঠক শেষ হয়ে যাওয়ার পর তিনি নিজে বিরাটকে ফোন করেছিলেন ৷ যেখানে তিনি সাদা বলের ক্রিকেটে একজন অধিনায়ক রাখা নিয়ে নির্বাচক কমিটির ভাবনা সম্পর্কে বিরাটকে জানান ৷ চেতন বলেন, বিষয়টি তাঁরা কমিটির বৈঠকে তুলতে চাননি ৷ এতে দলের উপর প্রভাব পড়ত ৷ তাই বৈঠক শেষে তিনি নিজে বিরাটকে ফোন করেন এবং সেখানে বেশ কয়েকটি প্রশ্ন ওঠে দু’তরফে ৷ আর সেগুলি নিয়ে খুব ইতিবাচক কথাই দু’জনের মধ্যে হয়েছিল ৷ আর সেখানে নির্বাচক কমিটির ভাবনার সঙ্গে বিরাট সহমত পোষণ করেছিলেন বলে জানান চেতন (Chetan Sharma Call Virta to Discuss Over One Captain for White Ball Cricket) ৷ তবে, কী আলোচনা হয়েছিল, তা প্রকাশ্যে আনতে নারাজ চেতন শর্মা ৷ আর ওই বৈঠকে সাদা বলে এক অধিনায়ক নিয়ে আলোচনার পর, দক্ষিণ আফ্রিকা সফরের টেস্ট দল বাছার কয়েকঘণ্টা আগে বিরাটকে নির্বাচক কমিটির সিদ্ধান্ত জানানো হয় ৷ যা কঠিন হলেও, 2023 বিশ্বকাপের কথা মাথায় রেখে জরুরি ছিল বলে মনে করেন জাতীয় নির্বাচক কমিটির চেয়ারম্যান ৷