মুম্বই, 23 ডিসেম্বর : বিরাট কোহলির অধিনায়কত্ব নিয়ে বোর্ড সভাপতি সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের করা মন্তব্যে আপত্তি জানালেন প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক তথা জাতীয় নির্বাচক কমিটির চেয়ারম্যান দিলীপ বেঙ্গসরকর (Vengsarkar on Captaincy Controversy) ৷ তাঁর মতে, বিরাটের অধিনায়কত্ব নিয়ে জাতীয় নির্বাচকদের চিন্তাভাবনা প্রকাশ্যে আনা সৌরভের উচিত হয়নি (Sourav Ganguly shouldn't have spoken on Virat Kohli captaincy issue) ৷ এতে বিতর্ক আরও উস্কে দেওয়া হয়েছে ৷ প্রসঙ্গত, দক্ষিণ আফ্রিকা সফরে ভারতীয় টেস্ট দল ঘোষণার সময়ই ওয়ান’ডে দলের অধিনায়কত্ব থেকে বিরাটকে সরিয়ে দেয় নির্বাচক কমিটি ৷ সেই জায়গায় টি-20 অধিনায়ক রোহিত শর্মাকে আনা হয় ৷

জাতীয় নির্বাচক কমিটির এই সিদ্ধান্তে বিতর্ক তৈরি হয় ৷ কারণ, বিরাট টি-20 অধিনায়কত্ব ছাড়লেও, ওয়ান’ডে এবং টেস্টে অধিনায়ক ছিলেন ৷ সেখানে বিরাট কোহলির কোনও বিবৃতি ছাড়াই রোহিতকে ওয়ান’ডে অধিনায়ক করে দেওয়ার সিদ্ধান্তের পিছনে অন্য গল্প রয়েছে বলে, জল্পনা শুরু হয় ৷ আর সেই জল্পনাকেই সত্যি করে দেন বিসিসিআই সভাপতি সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় ৷ তিনি জানান, সাদা বলের দুই ফরম্যাটে দুই অধিনায়ক দলের পারফর্মেন্সে প্রভাব ফেলত ৷ তাই বিরাটকে অধিনায়কত্ব ছাড়ার জন্য 48 ঘণ্টার সময় দেওয়া হয়েছিল ৷ কিন্তু, তিনি বোর্ডকে কোনও জবাব দেননি ৷ তার পরেই জাতীয় নির্বাচক কমিটি বিরাটকে সরিয়ে দেয় ৷

সৌরভের এই বিবৃতির পরেই, বিসিসিআই ও বিরাট কোহলির দ্বন্দ্ব প্রকাশ্যে চলে আসে ৷ যা আরও গভীর হয়, ভারতীয় টেস্ট দল দক্ষিণ আফ্রিকা সফরে যাওয়ার আগে ৷ সাংবাদিক বৈঠকে বিরাট বোর্ড সভাপতির দাবিকে উড়িয়ে দেন ৷ জানান, তাঁর সঙ্গে এ নিয়ে বোর্ডের কোনও কথা হয়নি ৷ টেস্ট দল ঘোষণার ঘণ্টাখানেক আগে তাঁকে অধিনায়কত্ব থেকে সরানোর কথা জানানো হয় ৷ ফলে বিসিসিআই ও বিরাট কোহলির মধ্যে সম্পর্কের আরও অবনতি হয়েছে ৷

এই পুরো প্রক্রিয়ায় প্রাক্তন ক্রিকেটাররা যে খুব একটা খুশি নন তা অনেক বুঝিয়ে দিয়েছেন ৷ এ বার প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক তথা প্রাক্তন জাতীয় নির্বাচক কমিটির চেয়ারম্যান দিলীপ বেঙ্গসরকর পুরো বিষয়টিতে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়কেই কাঠগড়ায় তুলেছেন (Dilip Vengsarkar on BCCI) ৷ যেখানে বেঙ্গসরকর বলেন, বিষয়টি নিয়ে সৌরভের কথা বলার অধিকার নেই ৷ তাঁর কথায়, ‘‘বিষয়টি হল নির্বাচক কমিটির হয়ে কথা বলার দরকার ছিল না গাঙ্গুলির ৷ তিনি বিসিসিআই সভাপতি (Dilip Vengsarkar not happy with Sourav approach on Captaincy row) ৷ দল বাছাই অথবা অধিনায়কত্ব নিয়ে কোনও সমস্যা তৈরি হয়ে থাকলে, নির্বাচক কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে চেতন শর্মাকে কথা বলতে হবে ৷’’

দিলীপ বেঙ্গসরকর এও জানিয়েছেন, কোনও খেলোয়াড়ের নির্বাচন বা বাদ দেওয়ার বিষয়টি সম্পূর্ণভাবে নির্বাচক কমিটির এক্তিয়ারভুক্ত (Selecting or Dropping Any Player is Prerogative of selection committee) ৷ আর সেখানে অধিনায়ক হিসেবে কোনও ক্রিকেটারকে দলে রাখা হবে কি না তা নিয়ে বোর্ড সভাপতির নাকগলানো উচিত হয়নি বলে মনে করেন ক্রিকেটার সৌরভের প্রত্যাবর্তনের সময়কার নির্বাচক কমিটির চেয়ারম্যান ৷