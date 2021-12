কলকাতা, 22 ডিসেম্বর : ফেব্রুয়ারিতেই দর্শক দরবারে আসছে অরিত্র মুখোপাধ্যায় পরিচালিত বাংলা ছবি 'বাবা বেবি ও...' । মুক্তি পেতে চলেছে ছবির প্রথম গান 'এই মায়াবী চাঁদের রাতে' (the song of baba baby and o movie is releasing )। এবার হাজির হল গানের টিজার । এক বাবার একা হাতে দুই যমজ সন্তানকে মানুষ করার চালচিত্র রয়েছে অরিত্র মুখার্জি পরিচালিত বাংলা ছবি 'বাবা বেবি ও...'-তে । বাবার চরিত্রে অভিনয় করবেন যিশু সেনগুপ্ত ।

২২ ডিসেম্বর কনকনে শীতের সন্ধ্যায় হাজির হতে চলেছে ছবির গান 'এই মায়াবী রাতে'। ইতিমধ্যেই হাজির হয়েছে গানের টিজার । পুরো গানটি মুক্তি পাওয়ার আগে তা রীতিমত সাড়া জাগিয়েছে দর্শকদের মধ্যে । চমক হাসানের সঙ্গীত পরিচালনায় ‘বাবা বেবি ও…’র গানের টিজার সোশ্যাল মিডিয়ায় আাসার 5 ঘণ্টার মধ্যে তা দেখে ফেলেছেন লক্ষের বেশি মানুষ ।

ভিডিয়োতে গিটার বাজিয়ে 'এই মায়াবি চাঁদের রাতে’ গাইতে দেখা যাচ্ছে যিশুকে । দৃশ্যে নায়কের গান শুনে মুগ্ধ নায়িকা । এই 'বাবা বেবি ও...' ছবির হাত ধরেই বড়পর্দায় অভিষেক করতে চলেছেন সোলাঙ্কি । আর এই ছবিতেই তিনি জুটি বাঁধলেন যিশু সেনগুপ্তর সঙ্গে ।'বাবা বেবি ও...' ছবিতে গান গেয়েছেন 'সুপার সিঙ্গার'-এর প্রতিযোগী সঞ্চারীও ৷ আর সেই চ্যানেলেরই মেগা ধারাবাহিক 'গাঁটছড়া'তে অভিনয় করছেন শোলাঙ্কি । বুধবার মুক্তির পথে যিশুর সঙ্গে তাঁর আবেগঘন গানের দৃশ্য।