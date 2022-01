মুম্বই, 14 জানুয়ারি: বলিউডে জোর খবর, চলতি মাসেই বিয়ের পিঁড়িতে (mouni roy wedding rumours) বসতে চলেছেন বলিউডের ডিভা মৌনি রায় (mouni roy beach vacation) ৷ এই কারণে বৃহস্পতিবার থেকে সোশ্যাল মিডিয়ায় ট্রেন্ডিং তিনি ৷ এরই মাঝে ইন্টারনেটে উত্তাপ ছড়ালেন অভিনেত্রী ৷ বিকিনি অবতারে মোহময়ী রূপে ধরা দিয়েছেন মৌনি রায় (Mouni Roy in bikini) ৷

নিজের সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্টে তাঁর একাধিক ছবি ও ভিডিয়ো পোস্ট করেছেন মৌনি (mouni roy yellow bikini pictures) ৷ সেই ছবিতে চোখ ধাঁধানো হলুদ বিকিনিতে পোজ দিয়েছেন তিনি ৷ একটি পুলের ধারে রোদ পোয়াতে দেখা গিয়েছে তাঁকে ৷ নরম রোদ, সঙ্গে পানীয় - চুটিয়ে উপভোগ করছেন অভিনেত্রী ৷ বরাবরের মতোই তাঁর গ্ল্যামারে আগুন ধরেছে ইন্টারনেটে ৷

আরও পড়ুন: Mouni Roy To Marry Soon : আবার বিয়ে বলিউডে! চলতি মাসেই গোয়ায় সাত পাকে বাঁধা পড়ছেন মৌনি

ছবি ও ভিডিয়োগুলি পোস্ট করে ক্যাপশনে মৌনি (wedding rumours mouni roy) লিখেছেন, "জীবন হল কিছু মুহূর্ত এবং আগলি অলিও… মোস্ট ডেফিনিটলি আগলিও অলিও ! আমাকে যাঁরা চেনেন তাঁরা সবাই জানেন..."

বিকিনিতে মৌনি

মোনির (mouni roy latest updates) এই ছবি ও ভিডিয়ো দেখে আপ্লুত তাঁর ভক্তরা ৷ অনেকেই আগুনের ইমোজি দিয়েছেন ৷ পড়েছে লাল হৃদয়ের ইমোজি ৷

আরও পড়ুন : VicKat Wedding : ভাইরাল একাধিক ছবি, কনের সাজে ক্যাটকে দেখতে আকুল আমজনতা

শোনা যাচ্ছে, আগামী 27 জানুয়ারি গোয়ায় শিল্পপতি প্রেমিক সুরজ নাম্বিয়ার সঙ্গে সাত পাকে বাঁধা পড়তে চলেছেন মৌনি রায় (Mouni and Suraj wedding ceremony will be in Goa) ৷ প্রাথমিক ভাবে দুবাইয়ে বিয়ে হওয়ার কথা থাকলেও সাম্প্রতিক করোনা পরিস্থিতিতে পরিকল্পনায় বদল হয়েছে বলে জানিয়েছে দেশের একটি প্রথম সারির সংবাদমাধ্যম ৷ ওয়েডিং ডেস্টিনেশন হিসেবে গোয়াকেই বেছে নিয়েছেন দু'জনে ৷ ইতিমধ্যে গোয়ার হোটেলে আমন্ত্রিতরা পৌঁছতে শুরু করেছেন বলেও ওই সংবাদমাধ্যমের রিপোর্টে দাবি করা হয়েছে ৷