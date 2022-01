মুম্বই, 12 জানুয়ারি : করোনা আবহে আবারও খুশির খবর বলিউডে ৷ এবার টক অফ দ্য টাউন মৌনি রায় ৷ জল্পনায় সিলমোহর দিয়ে প্রেমিক শিল্পপতি সূরজ নাম্বিয়ার সঙ্গে বিয়ের পিঁড়িতে বসছেন বাঙালি অভিনেত্রী (Mouni Roy To Tie The Knot With Boyfriend Suraj Nambiar) ৷ আগামী 27 জানুয়ারি সৈকত রাজ্য গোয়ায় বিয়ে সারবেন মৌনি-সূরজ (Mouni and Suraj wedding ceremony will be in Goa) ৷ খবর তেমনই ৷

প্রাথমিকভাবে দুবাইয়ে হওয়ার কথা থাকলেও সাম্প্রতিক করোনা পরিস্থিতিতে পরিকল্পনায় বদল হয়েছে বলে জানিয়েছে দেশের একটি প্রথমসারির সংবাদমাধ্যম ৷ ওয়েডিং ডেস্টিনেশন হিসেবে গোয়াকেই বেছে নিয়েছেন দু'জনে ৷ ইতিমধ্যে গোয়ার হোটেলে আমন্ত্রিতরা পৌঁছতে শুরু করেছেন বলেও ওই সংবাদমাধ্যমের রিপোর্টে প্রকাশ ৷

তবে বলি ডিভার বিবাহ অনুষ্ঠান নিয়ে তেমন কেউ রা কাটছেন না ৷ কোভিড-আবহে বিয়ের অনুষ্ঠানে ভ্যাকসিনেশন সার্টিফিকেট নিয়ে হাজির হওয়ারও নির্দেশিকা রয়েছে ৷ গোয়ার ভাগাতোর সৈকতে সম্প্রতি ব্যাচেলর পার্টিতে মজেছিলেন মৌনি ৷ সেই হোটেলেই অভিনেত্রী বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হচ্ছেন বলেই খবর ৷

পরিচালক করণ জোহার, একতা কাপুর, ফ্যাশন ডিজাইনার মনীশ মালহোত্রা রয়েছেন আমন্ত্রিতের তালিকায় (Karan Johar, Ekta Kapoor, Manish Malhotra are the confirm guests for the wedding) ৷ অমিতাভ বচ্চন, রণবীর কাপুর, আলিয়া ভাট অভিনীত আসন্ন 'ব্রহ্মাস্ত্র' ছবিতে দেখা যাবে বাঙালি অভিনেত্রীকে ৷