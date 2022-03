মুম্বই, 10 মার্চ : কয়েকদিনের মধ্যেই পর্দায় আসতে চলেছে তাঁর নতুন ছবি 'বচ্চন পান্ডে' ৷ লাইনে রয়েছে ঐতিহাসিক থ্রিলার পৃথ্বীরাজ-ও ৷ তবে বসে থাকার সময় নেই বলিউডের খিলাড়ি কুমারের ৷ এবার নতুন ছবির জন্য রোমান্স কিং ইমরান হাসমির সঙ্গে জুটি বাঁধলেন অক্ষয় কুমার ৷ নতুন এই ছবির নাম 'সেলফি' ৷ শুরু হয়ে গেল ছবির শ্যুটিং (Akshay Kumar and Emraan Hashmi New Film Goes on Floors)৷

প্রযোজক তথা পরিচালক করণ জোহর বৃহস্পতিবার নিজের ইনস্টাগ্রামে এই সিনেমার ক্ল্যাপবোর্ডের একটি ছবি শেয়ার করেছেন ৷ সেই সঙ্গে ক্য়াপশনে তিনি লেখেন, "আজ সেলফি-এর প্রথম দিন ৷ দলের জন্য় আগামীতে যে রোমাঞ্চকর অধ্যায়গুলি অপেক্ষা করছে তার জন্য আপনাদের আশীর্বাদ চাই ৷ "

আরও পড়ুন: অরিন্দম শীলের হাত ধরে 'ইস্কাবনের বিবি'-তে অভিষেক তৃণার

মালায়ালাম ব্লকবাস্টার 'ড্রাইভিং লাইসেন্স' ছবির রিমেক করা হচ্ছে 'সেলফি' ছবিতে ৷ ছবিটি পরিচালনা করছেন রাজ মেহেতা ৷ পরিচালক রাজও নিজের ইনস্টাগ্রাম থেকে শ্য়ুটিং শুরুর মুহূর্তটি শেয়ার করেছেন ৷ তিনি এদিন জানান, অক্ষয় এবং ইমরানের সঙ্গে কাজ করার সুযোগ পেয়ে তিনি ভীষণ খুশি ৷ একই সঙ্গে করণ জোহরকেও কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন তিনি ৷ ছবিতে আরও বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ মুখকে দেখতে চলেছে এমনটাই জানিয়েছন রাজ ৷ তবে এখনি তাঁদের নাম নিতে রাজি হননি তিনি ৷