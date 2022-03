কলকাতা, 10 মার্চ : কাজ শুরু হতে চলেছে অরিন্দম শীলের আগামী ছবি 'ইস্কাবনের বিবি'-র । মুম্বইয়ের লেখক, চিত্রনাট্যকার তথা পরিচালক পীযূষ ঝায়ের বই 'গার্লস অব মুম্বইস্তান- থ্রি থ্রিলিং নভেলস অব লাভ অ্যান্ড রিভেঞ্জ '-এর 'দ্য সিম্পল গার্ল' গল্পটিকেই নিজের নতুন ছবির জন্য বেছে নিয়েছেন পরিচালক । ইস্কাবনের বিবিরা কীভাবে রহস্যের জালে জড়িয়ে পড়েন সেটাই দেখানো হবে ছবিতে । নিজেদের বাঁচাতে নিজেরাই অপরাধী হয়ে ওঠেন তাঁরা । এরপর আবার তারাই ঠিক করে দুর্নীতির আড়ালে লুকিয়ে থাকা আসল সত্যিটাকে সামনে আনবে । এরপর কী হয় সেটাই দেখার ।

এই ছবির হাত ধরেই বড় পর্দায় অভিষেক ঘটতে চলেছে অভিনেত্রী তৃণা সাহার (Trina Saha is making her Debut in Big Screens)। ইস্কাবনের তিন রানির মধ্যে একজন তিনি । থাকছেন অরুণিমা ঘোষও । নিজে চরিত্র নিয়ে কথা বলতে গিয়ে তৃনা এদিন বলেন, "গুনগুন হিসেবে তৃণাকে মানুষ যেভাবে চেনেন মানে খুব ছটফটে, প্রাণচঞ্চল, ইস্কাবনের বিবিতে সে একেবারে আলাদা । খুব সিরিয়াস, খুব ডার্ক একটা চরিত্র । বেশি কিছু তো বলার অনুমতি নেই এখন । আর সত্যি কথা বলতে আমি বেশি কিছু জানিও না ছবির বিষয়ে । বড় পর্দায় প্রথম কাজ কিন্তু কেমন লাগছে সেই ফিলিংটা এখনও হয়নি । শ্যুট শুরু হলে বুঝতে পারব কেমন লাগছে । তবে, একটি জনপ্রিয় নভেলের গল্প নিয়ে কাজ হচ্ছে । সেখানে আমাকে অরিন্দমদা আমাকে ভেবেছেন এতেই আমি খুশি। এপ্রিলে শ্যুটিং শুরু ।"

তৃণা আরও বলেন, "আমি অরিন্দমদাকে বলেছিলাম, তুমি যদি মনে করো আমি কাজটা পারব, তাহলে আমি কাজটা করব । এরপর অরিন্দমদা এবং ক্যামেলিয়া গ্রুপ সময় নেয় ভাবতে । তারপর ফাইনালি জানতে পারি আমি করছি কাজটা ।" অরিন্দম শীলের অন্যান্য সব ছবির মতো এই ছবিতেও সঙ্গীতের দায়িত্বে রয়েছেন বিক্রম ঘোষ । ক্যামেরায় মধুরা পালিত । পোশাকের দায়িত্বে থাকছেন সোহিনী বসু । এই ছবির শুটিং শুরু হবে এপ্রিলে । 'ক্যামেলিয়া প্রোডাকশন'-এর ব্যানারে পর্দায় আসতে চলা এই ছবিতে অরুণিমা এবং তৃণা ছাড়াও বিভিন্ন চরিত্রে রয়েছেন অর্ণ মুখোপাধ্যায়, জয়দীপ কুণ্ডু, পৌলমী দাস প্রমুখ ।