ঢাকা, 25 অক্টোবর: বাংলাদেশের উপকূলে আছড়ে পড়ল ঘর্ণিঝড় সিত্রাং (Cyclonic storm Sitrang )। তাতে কমকরে 7 জনের মৃত্যু হয়েছে বলে খবর । মৃতের সংখ্যা বাড়তা পারে বলে আশঙ্কা প্রশাসনের । মৃতদের মধ্যে তিনজন একই পরিবারের সদস্য বলে জানিয়েছে প্রশাসন । এছাড়া মাটির দেওয়াল চাপা পড়ে আহত হয়েছেন আরও বেশ কয়েকজন। গাছ ভেঙেও আহত হয়েছেন অনেকে । ঢাকা থেকে শুরু করে নাঙালকোট, কুমিল্লা-সহ বিভিন্ন জায়গায় প্রবল বৃষ্টিপাত চলছে । স্বভাবতই ক্ষয়ক্ষতি আরও বাড়ার আশঙ্কা থেকেই যাচ্ছে (Administration is in fear that cyclone may cause further damage )।

পরিস্থিতির অবনতি হতে পারে ধরে নিয়ে কস্কবাজার এলাকা থেকে বহু মানুষকে ইতিমধ্যেই নিরাপদে স্থানে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে । বাংলাদেশ প্রশাসনের একটি সূত্র বলছে, কমকরে 28 হাজার 155 জনকে নিরাপদ জায়গায় সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে । তাঁদের থাকার জন্য 576টি শিবির খোলা হয়েছে । পাশাপাশি কক্সবাজারের ডেপুটি কমিশনারের অফিস থেকে কয়েকটি নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে। বলা হয়েছে যে কোনও প্রয়োজনে তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে। ডেপুটি কমিশনার মমনুর রশিদ জানান, কাছের কয়েকটি স্কুল বাড়িকেও তৈরি করে রাখা আছে। প্রয়োজন পড়লে সেখানেই ত্রাণ শিবির খোলা হবে ।

এছাড়াও বিভিন্ন জায়গায় চিকিৎসকদের দলকে তৈরি থাকতে বলা হয়েছে। শুকনো খাবার থেকে শুরু করে ওষুধের ব্যবস্থা করে রেখেছে প্রশাসন । 323 টন চালও মজুত করে রাখা আছে । এছাড়া বিস্কুট থেকে শুরু করে কেকের ব্যবস্থাও রাখা হয়েছে পর্যাপ্ত পরিমাণে ।

বাংলাদেশের তিনকোনা ও সন্দীপ দ্বীপের মাঝে বরিশাল দিয়ে স্থলভাগে প্রবেশ করার প্রভাবে মঙ্গলবার ভোর থেকে দক্ষিণবঙ্গের সব জায়গায় মাঝারি বৃষ্টি হচ্ছে । উত্তর ও দক্ষিণ 24 পরগনার উপকূলের দু'এক জায়গায় ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনার পূর্বাভাস রয়েছে ৷ কলকাতা, হাওড়া, হুগলি ও পূর্ব মেদিনীপুরে মাঝারি বৃষ্টি হবে ।