লন্ডন, 19 জানুয়ারি : উচ্ছেদ করা হতে পারে কিংফিশারের বিজয় মালিয়াকে (Vijay Mallya) ৷ লন্ডনের কেন্দ্রে বিলাসবহুল যে বাড়িটিতে তিনি এখন বসবাস করেন, তার অধিকার নিয়েছে সুইস ব্যাঙ্ক ইউএসবি ৷ ব্রিটেনের হাইকোর্টে ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষের সঙ্গে মামলায় হেরে গিয়েছেন পলাতক ব্যবসায়ী বিজয় মালিয়া (Vijay Mallya may face eviction from his home in Central London by Swiss Bank UBS) ৷

কয়েকশো কোটি পাউন্ডের এই সম্পত্তিটি কর্নওয়াল টেরাসে অবস্থিত ৷ ইউবিএস-এর কাছে বন্দক রেখে বিজয় মালিয়া বিলাসবহুল এই বাড়িটিতে থাকছিলেন ৷ এখান থেকে রিজেন্ট পার্ক এবং মাদাম তুসোর মিউজিয়ামের দূরত্ব কয়েক মিনিটের ৷ মনে করা হয়, এখানে তাঁর সঙ্গে 95 বছর বয়সি মা ও পুত্র সিদ্ধার্থ থাকে ৷

আরও পড়ুন : Narendra Modi : মোদি-মালিয়াদের ফেরাতে তৎপর কেন্দ্র, কারও নাম না করেই বার্তা প্রধানমন্ত্রীর

2020-র এপ্রিল মাসে ইউবিএস-এর দেনা মেটাতে পারেননি পলাতক ব্যবসায়ী বিজয় মালিয়া ৷ কিন্তু সেই সময় কোভিড বিধিনিষেধের কারণে তাঁকে উৎখাত করা থেকে আটকে গিয়েছিল ইউবিএস ৷ মঙ্গলবার হাইকোর্টে মালিয়ার আইনজীবী ফের দেনা শোধের প্রতিশ্রুতি জানিয়ে আবেদন করেন ৷ কিন্তু বিচারপতি তা খারিজ করে দেন ৷ তাই ইউবিএস-এর জন্য এই সম্পত্তি পুনরুদ্ধারের পথ আরও সহজ হল ৷

ভারতে 9 হাজার কোটি টাকা প্রতারণা করে বিজয় মালিয়া ব্রিটেনে পালিয়ে গিয়েছেন ৷ তাঁর কিংফিশার এয়ারলাইন্সও বন্ধ ৷ ব্রিটেন ও অন্য বেশ কিছু জায়গায় শিল্পপতির একাধিক সম্পত্তি রয়েছে বলে জানা গিয়েছে ৷ বিশেষত উত্তর লন্ডনের হার্টফোর্ডশায়ারে তাঁদের একটি খামার বাড়ি আছে ৷ ভারতে টাকা প্রতারণার অভিযোগ বারে বারে অস্বীকার করেছেন বিজয় মালিয়া ৷ তিন বছর ধরে শুনানি চলেছে ৷ এরপর ব্রিটেনের হাইকোর্ট তাঁকে প্রত্যর্পণের নির্দেশ দিয়েছিল ৷ কিন্তু তিনি জামিন নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন ৷