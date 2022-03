কিভ, 13 মার্চ : ইউক্রেনের শহর মেলিটোপোলের মেয়র (Melitopol mayor) ইভান ফেডোরোভকে রাশিয়ার বাহিনীর হাত থেকে মুক্ত করতে ইজরায়েলের সাহায্য চাইলেন ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভোলোদিমির জেলেনস্কি (Zelenskyy seeks Israel's help for release of Melitopol mayor) ৷ তিনি ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী নাফতালি বেনেটের সঙ্গে যুদ্ধ পরিস্থিতি নিয়েও আলোচনা করলেন (Zelenskyy discussed the war situation with Israel Prime Minister) ৷

টুইটারে একথা জানিয়ে জেলেনস্কি (Zelenskyy seeks Israel's help) লেখেন, "ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী নাফতালি বেনেটের সঙ্গে আলোচনা চলছে ৷ রাশিয়ার আগ্রাসন ও সম্ভাব্য শান্তি বৈঠক নিয়ে আমাদের মধ্যে কথা হয়েছে ৷ সাধারণ মানুষের বিরুদ্ধে হামলাকে বন্ধ করা দরকার ৷ মেলিটোপোলের বন্দি মেয়র ও স্থানীয় জননেতাদের মুক্তির বিষয়ে সাহায্যও চাওয়া হয়েছে তাঁর কাছে ৷"

আরও পড়ুন: US on Russia-Ukraine Crisis : রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে না ন্যাটো গোষ্ঠী, স্পষ্ট করলেন বাইডেন

এর আগে, মেলিটোপোলের মেয়রকে মুক্ত করতে জার্মান চ্যান্সেলর ওলাফ স্কোলজ ও ফরাসি প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁর সাহায্য চেয়েছেন জেলেনস্কি ৷ টুইটে সে কথা জানিয়ে তিনি লিখেছিলেন, "ওলাফ স্কোলজ ও ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁর সঙ্গে আমি কথা বলেছি ৷ সাধারণ মানুষের উপর রাশিয়ার বাহিনীর আগ্রাসন ও অপরাধের বিষয়ে আমরা কথা বলেছি ৷ মেলিটোপোলের বন্দি মেয়রের মুক্তির জন্য আমার সঙ্গীদের সাহায্য চেয়েছি ৷ শান্তি আলোচনার বিষয়েও আলোচনা হয় ৷ আমাদের একজোট হয়ে আগ্রাসীদের রুখতে হবে ৷"

আরও পড়ুন : Ukraine Crisis : রুশ হামলাকারীদের বিরুদ্ধে হেট স্পিচে সম্মতি ফেসবুক, ইনস্টাগ্রামের

শনিবার জেলেনস্কি জানিয়েছেন, রাশিয়ার সামরিক অভিযানে ইউক্রেনের মোট তেরোশো সেনার মৃত্যু হয়েছে ৷ এই প্রথমবার যুদ্ধে তাঁদের সেনার ক্ষতির বিষয়ে প্রকাশ্যে বিবৃতি দেন ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ৷ তাঁদের দাবি, রাশিয়ারও বারোশোও বেশি জওয়ানের মৃত্যু হয়েছে ৷ আন্তর্জাতিক মহল যুদ্ধ অবিলম্বে বন্ধ করার আর্জি জানালেও নিজেদের অবস্থানে অনড় মস্কো ৷ তাই তাদের বিরুদ্ধে নানা আর্থিক নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে আমেরিকা-সহ বিভিন্ন দেশ ৷