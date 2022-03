ওয়াশিংটন, 12 মার্চ : মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ন্যাটো গোষ্ঠীভুক্ত দেশগুলি ইউক্রেনে রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে না (US and NATO Allies Would Not Fight Against Russia to Avoid World War Three) ৷ এমনটাই জানিয়েছেন, মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন ৷ কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি বলেন, "তেমনটা হলে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরিস্থিতি তৈরি হবে ৷" তবে, তিনি এও জানান, ন্যাটো গোষ্ঠীভুক্ত দেশগুলির প্রতিটি অঞ্চল তাঁরা রক্ষা করবেন ৷

বাইডেন তাঁর বক্তব্যে জানিয়েছেন, "ইউরোপে আমাদের মিত্র দেশগুলির পাশে সবসময় থাকব এবং একটি প্রচ্ছন্ন বার্তা দিয়ে যাব ৷ আমরা ঐক্যবদ্ধভাবে ন্যাটো অন্তর্ভুক্ত প্রতিটি অঞ্চল রক্ষা করব (NATO Allies Will Protect There Every Territory in Europe) ৷" রাশিয়ার উপর বাড়তি নিষেধাজ্ঞা জারি করার পর একথা জানান মার্কিন প্রেসিডেন্ট ৷ তবে, রাশিয়ার বিরুদ্ধে ইউক্রেনে আমেরিকা বা ন্যাটোর দেশগুলি যুদ্ধ করবে না বলে স্পষ্ট করে দিয়েছেন বাইডেন (US and NATO Allies Would Not Fight Against Russia) ৷ কারণ, ন্যাটো এবং রাশিয়ার মধ্যে সরাসরি যুদ্ধ বাধার অর্থ তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ, যা ন্যাটো গোষ্ঠীভুক্ত দেশগুলি অবশ্যই এড়িয়ে চলবে বলে জানিয়েছেন তিনি ৷

এদিন বাইডেনকে প্রশ্ন করা হয়, রাশিয়া ইউক্রেনের উপর রাসায়নিক ক্ষেপণাস্ত্র প্রয়োগ করলে মার্কিন সেনাকে যুদ্ধে সামিল হতে ইন্ধন জোগাবে ? যার জবাবে বাইডেন বলেন, রাসায়নিক অস্ত্র ব্যবহার করলে মস্কোকে এর ভয়ানক মূল্য দিতে হবে ৷ প্রসঙ্গত, বৃহস্পতিবার হোয়াইট হাউসের মুখপাত্র জেন স্পাকি জানিয়েছিলেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইউক্রেনে সেনা পাঠানোর কোনও উদ্দেশ্য নেই ৷ এমনকি রাশিয়া ইউক্রেনের মাটিতে অপ্রচলিত অস্ত্র ব্যবহার করলেও না ৷

তবে, মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কির সঙ্গে ফোনে কথা বলেছেন ৷ যেখানে আমেরিকার তরফে ইউক্রেনিয়ান নাগরিকদের মানবিক নিরাপত্তা এবং আর্থিক সহায়তার আশ্বাস দিয়েছেন বাইডেন ৷ তিনি জানান, প্রায় 2.1 মিলিয়ন অর্থাৎ, প্রায় 21 লক্ষ ইউক্রেনিয়ান প্রতিবেশী দেশগুলিতে আশ্রয় নিয়েছেন ৷ রাষ্ট্রসঙ্ঘের উদ্বাস্তু সংস্থার তরফে দেওয়া তথ্য এমনটাই জানাচ্ছে ৷

