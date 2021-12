নিউ ইয়র্ক, 21 ডিসেম্বর: করোনাভাইরাসের সব ভ্যারিয়েন্টের থেকে ওমিক্রন বেশি দ্রুত গতিতে ছড়ানোর ক্ষমতা রাখে বলে আগেই জানিয়েছিলেন বিশেষজ্ঞরা ৷ তাঁদের সেই দাবি যে অক্ষরে অক্ষরে সত্যি, তার প্রমাণ এ বার হাতেনাতে মিলছে ৷ ফেডারেল হেল্থের আধিকারিকরা জানিয়েছেন, আমেরিকায় (Omicron sweeps across US) গত এক সপ্তাহে ওমিক্রনে আক্রান্তের সংখ্যা 3 শতাংশ থেকে এক লাফে বেড়ে 73 শতাংশ হয়ে গিয়েছে ৷

সে দেশের সেন্টার্স ফর ডিসিস কন্ট্রোল অ্যান্ড প্রিভেনশন (Centers for Disease Control and Prevention) জানিয়েছে, প্রতি সপ্তাহে ওমিক্রন (Omicron in US) সংক্রান্ত আপডেট দেওয়া হবে ৷ তাদের দাবি, গত সপ্তাহেও আমেরিকায় কর্তৃত্ব ছিল ডেল্টা ভ্যারিয়েন্টের ৷ তবে এ সপ্তাহে তাকে 27 শতাংশ পেছনে ফেলে এগিয়ে গিয়েছে ওমিক্রন ৷

গত সপ্তাহে আমেরিকায় (New variant in US) সাড়ে 6 লাখেরও বেশি মানুষ ওমিক্রনে আক্রান্ত হয়েছেন ৷ করোনার এই নয়া ভ্যারিয়েন্ট যে গতিতে ছড়াচ্ছে, তাতে আর একটি ঢেউ আসার আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন বিশেষজ্ঞরা ৷ তবে এখনও পর্যন্ত যা দেখা গিয়েছে, ডেল্টার মতো শারীরিক এত সমস্যা তৈরি করে না ওমিক্রন ৷ নভেম্বর মাসের শেষেও আমেরিকার করোনা রোগীদের 99.5 শতাংশই ছিলেন ডেল্টা ভ্যারিয়েন্টে আক্রান্ত (Omicron cases in US)৷

আরও পড়ুন: Corona Update in India : সংক্রমণ খানিকটা কমে 6 হাজারের ঘরে, উদ্বেগ বাড়াচ্ছে ওমিক্রন

ওমিক্রনে সংক্রমণের এই সংখ্যাবৃদ্ধি যে হতে পারে তা আগেই আশঙ্কা করা হয়েছিল বলে জানিয়েছে সিডিসি ৷ নিউ ইয়র্ক ও নিউ জার্সিতে 92 শতাংশ এবং ওয়াশিংটনে 96 শতাংশই ওমিক্রনে আক্রান্ত বলে সিডিসি জানিয়েছে ৷ এই স্ট্রেইন থেকে রক্ষা পেতে সবার টিকাকরণে জোর দিয়েছে আমেরিকা ৷ দেশবাসীকে বুস্টার ডোজ নেওয়ারও আর্জি জানিয়েছে মার্কিন প্রশাসন ৷

সোমবারই মডার্নার তরফে জানানো হয়েছে যে, তাদের টিকার তৃতীয় ডোজ এই ভ্যারিয়েন্টের সঙ্গে লড়ার জন্য অ্যান্টিবডির মাত্রা বাড়াতে সক্ষম ৷ আর ফাইজার ও বায়োএনটেক এসই-র দাবি, গবেষণাগারের রিপোর্ট বলছে তাদের টিকার তৃতীয় ডোজ ওমিক্রনকে যুঝতে সাহায্য করবে ৷ এ ছাড়াও বাড়িতে মাস্ক পরে থাকা, বাড়িতেই করোনা পরীক্ষার ব্যবস্থার মতো বিষয়গুলিতে জোর দিয়েছে সিডিসি ৷

আরও পড়ুন: Sensex crashes due to Omicron: ওমিক্রন আতঙ্কে ধস শেয়ারবাজারে, বিরাট পতন সেনসেক্সে