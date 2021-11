জোহানেসবার্গ, 26 নভেম্বর: সংক্রমণবৃদ্ধি অব্যাহতই । তার মধ্যেই ফের ধাক্কা । এ বার আতঙ্কের কারণ করোনার নয়া রূপ (New Variant of COVID) বি.1.1.529 (B.1.1.529)। দক্ষিণ আফ্রিকার ইতিউতি বেশ কয়েক জনের বিবর্তিত করোনাভাইরাসের এই নয়া রূপ (B.1.1.529 Variant of COVID) পাওয়া গিয়েছে । আগে তুলনায় এর প্রকোপ অনেকটাই বেশি । কারণ কমপক্ষে 32 বার বিবর্তিত হয়েই মানবশরীরে হানা দিতে শুরু করেছে বি.1.1.529, যা সরাসরি রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার উপর আঘাত হানছে। এমনকি টিকাকরণ (Novel Coronavirus Vaccination) সম্পূর্ণ হয়ে গিয়েছে যাঁদের, তাঁদেরও এর থেকে নিস্তার নেই বলে দাবি বিজ্ঞানীদের ।

দক্ষিণ আফ্রিকা, বৎসোয়ানা এবং হংকং মিলিয়ে ইতিমধ্যে শতাধিক মানুষের শরীরে বি.1.1.529 -র (Novel Coronavirus New Variant) উপস্থিতি মিলেছে । মূলত দক্ষিণ আফ্রিকা (South African Variant of Coronavirus) থেকেই পর্যটকরা এই দুই দেশে করোনার নয়া রূপ বয়ে এনেছেন বলে প্রাথমিক ভাবে মনে করা হচ্ছে । তবে আপাতত দক্ষিণ আফ্রিকাতেই এর প্রকোপ সবচেয়ে বেশি । দেশের সবচেয়ে জনবহুল প্রদেশ হওতেং-এ অল্পবয়সিদের মধ্যে দ্রুতগতিতে বি.1.1.529 ছড়াচ্ছে । তাতে উদ্বিগ্ন সে দেশের সরকার । দেশের স্বাস্থ্যমন্ত্রী জোসেফ ফালা জানিয়েছেন, করোনার এই নয়া রূপের হানাতেই দ্রুত বাড়ছে ।

ঠিক কোথায় করোনার এই নয়া রূপ প্রথম থাবা বসায়, তা নিয়ে ধন্দ থাকলেও, প্রেটোরিয়ায় পড়ুয়াদের জমায়েত থেকেই সেটি ছড়াতে শুরু করে বলে আশঙ্কা দক্ষিণ আফ্রিকা সরকারের । করোনা আক্রান্তের সংখ্যা হঠাৎ করে বাড়তে শুরু করলে, জিনোম সিকোয়েন্সিং পরীক্ষা করে এই নয়া রূপের হদিশ পান বিজ্ঞানীরা ।

বি.1.1.529-র প্রকোপে ডিসেম্বরের মাঝামাঝি সময় থেকে জানুয়ারির প্রথম দিকে দেশে সংক্রমণ চরম আকার ধারণ করতে পারে বলে সতর্ক করেছে দক্ষিণ আফ্রিকা সরকার । তাই আরও বেশি করে টিকাকরণে জোর দেওয়া হচ্ছে, যাতে প্রাণ সংশয় অন্তত ঠোকানো যায় । তবে সরকারি হিসেব অনুযায়ী, এখনও পর্যন্ত দেশের 41 শতাংশ নাগরিকের টিকাকরণ সম্পূর্ণ হয়েছে । টিকাকরণে মানুষকে উৎসাহিত করাই এখন সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ তাদের কাছে । কারণ বিজ্ঞানীরা সাফ জানিয়েছেন, এত দিন করোনার ডেল্টা রূপকে সবচেয়ে ভয়ঙ্কর বলে ধরা হলেও, বি.1.1.529 তার চেয়েও বেশি সংক্রামক এবং ভয়ঙ্কর ।

করোনার এই নয়া বিবর্তিত রূপ নিয়ে উদ্বিগ্ন বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাও (হু) (World Health Organisation) । সংগঠনের প্রযুক্তি বিভাগে এ নিয়ে শুক্রবার জরুরি বৈঠক করেন । করোনার এই নয়া রূপের কী নাম রাখা যায়, তা নিয়েও আলোচনা হয় সেখানে । তবে হু নাম ঠিক করে উঠতে না পারলেও, করোনার নয়া রূপ নিয়ে আতঙ্ক ছড়িয়েছে অন্যান্য দেশেও । দক্ষিণ আফ্রিকার সঙ্গে বিমান পরিষেবা আপাতত বন্ধ রেখেছে ব্রিটেন । দক্ষিণ আফ্রিকা, বৎসোয়ানা এবং হংকং থেকে আসা যাত্রীদের করোনা পরীক্ষা বাধ্যতামূলক করেছে ভারত ।