হায়দরাবাদ, 15 জানুয়ারি: দুবাইয়ের বুর্জ খলিফায় প্রদর্শিত হল বলিউডের বাদশা শাহরুখ খানের আপকামিং অ্যাকশন থ্রিলার পাঠানের ট্রেলার (SRK Pathaan on Burj Khalifa)৷ শনিবার দুবাইতে এসআরকে, দীপিকা পাড়ুকোন এবং জন আব্রাহামের ছবির ট্রেলারটি প্রদর্শিত হয় । যশ রাজ ফিল্মস তারই কিছু ভিডিয়ো এবং ছবি শেয়ার করেছে (Burj Khalifa lights up with Pathaan trailer)৷

বুর্জ খলিফায় শাহরুখ

সেখানেই অভিনেতাকে বলতে শোনা গিয়েছে, "পার্টি রাখোগে তো মেহমান নাভাজি কে লিয়ে পাঠান তো আয়েগা অউর সাথ মে পঠাখে ভি লায়েগা ।" যশ রাজ ফিল্মসের শেয়ার করা একটি ছবিতে দেখা যাচ্ছে যে, পাঠানের ট্রেলার প্রদর্শনের সময় শাহরুখ তাঁর সিগনেচার পোজে দাঁড়িয়ে রয়েছেন বুর্জ খলিফার সামনে ৷ অন্য একটি ছবিতে তাঁকে আইকনিক আকাশচুম্বী ভবনে প্রজেক্ট করা ট্রেলারের দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখা গিয়েছে (SRK at Burj Khalifa Pathaan Trailer Launch)।

দুবাইয়ে পাঠান উদযাপন

শুধু তাই নয়, ঝুমে জো পাঠান গানে পা দোলাতেও দেখা গিয়েছে কিং খানকে । এসআরকে কয়েকদিন আগে ইন্টারন্যাশনাল লিগ টি-টোয়েন্টির জন্য সংযুক্ত আরব আমিরশাহীতে গিয়েছেন । ইন্টারন্যাশনাল ডিস্ট্রিবিউশনের ভাইস প্রেসিডেন্ট নেলসন ডি'সুজা আগেই বলেছিলেন, "পাঠান আমাদের সময়ের সবচেয়ে অধীরভাবে প্রতীক্ষিত চলচ্চিত্রগুলির মধ্যে একটি এবং এই ধরনের একটি চলচ্চিত্র দর্শকদের কাছে উপস্থাপন করার সময় এটিকে সবচেয়ে বড় উপায়ে তুলে ধরার যোগ্য এটি ৷ আমরা রোমাঞ্চের সঙ্গে এটা ঘোষণা করছি যে, দুবাই শাহরুখ খান এবং পাঠানকে উদযাপন করবে ৷ কারণ ছবির ট্রেলারটি আইকনিক বুর্জ খলিফায় প্রদর্শিত হবে !"

ইউএই-তেই আছেন কিং খান

তিনি আরও বলেন, "আমরা আনন্দিত যে শাহরুখ খান বর্তমানে ইন্টারন্যাশনাল লিগ টি-টোয়েন্টির জন্য সংযুক্ত আরব আমিরশাহীতে রয়েছেন ৷ ট্রেলারটি বিশ্বের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য স্থাপত্যের বিস্ময়গুলির মধ্যে একটিতে যখন প্রদর্শিত হবে তখন সেখানে উপস্থিত হওয়ার জন্য সময় বের করতে পারবেন শাহরুখ ৷ ইউএই-তে এসআরকে-র একটি অভূতপূর্ব ফ্যান ফলোয়িং রয়েছে এবং আমরা মনে করি যে পাঠান আজ যে হাইপ বহন করছে তার জন্য এই অ্যাক্টিভিটি তাঁর ভক্তরা খুবই পছন্দ করবেন এবং তাঁদের ভালবাসার বর্ষণে জন্য ধন্যবাদ ।"

পাঠানের মুক্তি 25 জানুয়ারি

পাঠানের পরিচালনা করেছেন সিদ্ধার্থ আনন্দ । ছবিটিতে অন্যতম মুখ্য চরিত্রে ডিম্পল কাপাডিয়া এবং আশুতোষ রানাকেও দেখা যাবে ৷ 2023 সালের 25 জানুয়ারি প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পেতে চলেছে এই ছবি । সম্প্রতি নির্মাতারা ছবিটির অফিসিয়াল ট্রেলার উন্মোচন করেছেন যা ভক্তদের কাছ থেকে দুরন্ত সাড়া পেয়েছে । আড়াই মিনিটের ট্রেলারে শাহরুখ খান এবং দীপিকাকে একটি শক্তিশালী শত্রুর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো গুপ্তচর এজেন্ট হিসাবে দেখানো হয়েছে ৷ জন আব্রাহামের চরিত্রটিকে একটি বড় হামলার পরিকল্পনা করতে দেখা গিয়েছে ৷