মুম্বই, 10 জানুয়ারি: অবশেষে মুক্তি পেল বহু প্রতিক্ষীত 'পাঠান ছবির ট্রেলার (Pathaan Trailer is Out Now)৷ মঙ্গলবার শাহরুখের এই ছবির ঝলক অনুরাগীদের জন্য শেয়ার করলেন নির্মাতারা(SRK Pathaan Trailer) ৷ এই ছবির হাত ধরে এই নিয়ে চতুর্থবার জুটি বাঁধলেন শাহরুখ-দীপিকা ৷ 'ওম শান্তি ওম', 'চেন্নাই এক্সপ্রেস'-এর মতো এই ছবিও ব্লকবাস্টার হিট হোক বক্স অফিসে এমনটাই চাইবেন নির্মাতারা ৷ 'জিরো' মুক্তির চার বছর পর এই ছবির হাত ধরেই বড় পর্দায় কামব্যাক করছেন বলিউডের 'বাজিগর' ৷ যশরাজ ফিল্মসের তরফে শাহরুখের 57তম জন্মদিনে সামনে আনা হয়েছিল ছবির টিজার(SRK Deepika New Film Pathaan)৷

আর এবার সামনে এল বহু প্রতিক্ষীত এই ছবির ট্রেলার ৷ সিদ্ধার্থ আনন্দ পরিচালিত এই ছবিতে শাহরুখ অভিনয় করেছেন একজন ভারতীয় স্পাইয়ের ভূমিকায় ৷ যিনি বিভিন্ন গোপন মিশনে এর আগে ভারতকে সাহায্য় করেছেন ৷ তবে এই ছবির কাহিনি অনুযায়ী, একটি মিশনে গিয়ে তিনি ধরা পড়েছেন বিদেশিদের হাতে ৷ তিনি বেঁচে আছেন নাকি মারা গেছেন তাও ঠিকঠাক ভাবে কেউ জানে না ৷ কিন্তু না 'পাঠান' মরেননি, আরও একবার তিনি কামব্যাকের জন্য তৈরি ৷ ঠিক যেমন পর্দায় কামব্যাকের জন্য় তৈরি বলিউডের বেতাজ বাদশাহ ৷

আগেই নির্মাতারা জানান দিয়েছেন দেশাত্মবোধ, অ্য়াকশন এবং সাসপেন্সের একটা জমজমাট পটবয়লার হতে চলেছে এই ছবি ৷ ট্রেলারেও মিলল সেই আশ্বাস ৷ চেনা সুপারস্টারকেই আবার ফিরে পেতে চলেছেন অনুরাগীরা ৷ সঙ্গে থাকছেন জন আব্রাহাম ৷ তাঁর অ্যাকশন সিকোয়েন্স যে সারা দেশে বিখ্য়াত এই নিয়ে কোনও সন্দেহ নেই ৷ থাকছে রোম্যান্সের মশলাও ৷ এই মশলা পদটিকে আদৌ স্বাদু করল কিনা তা জানতে হলে অবশ্য় অপেক্ষা করতে হবে 25 জানুয়ারি পর্যন্ত ৷ হিন্দির সঙ্গে সঙ্গে একইদিনে 'পাঠান' মুক্তি পাবে তামিল এবং তেলেগু ভাষাতেও (Pathaan will be released on 25 January 2023) ৷

আরও পড়ুন: মহড়া শেষ, এবার রবীন্দ্র সদনের পথে নাইজেলের চুপচাপ চার্লি

এই ছবি নিয়ে উৎসাহ যেমন তুঙ্গে তেমনই ছবি নিয়ে বিতর্কও কম হয়নি ৷ প্রথম গান বেশরম রং মুক্তি পেতে না পেতেই শুরু হয়েছিল বিতর্ক ৷ এই গান অশ্লীলতার সীমা ছাড়িয়েছে, ধর্মীয় ভাবাবেগে আঘাত হেনেছে ইত্যাদি নানা ধরনের বিতর্ক এবং তার জেরে বয়কট স্লোগানের মুখোমুখি হতে হয়েছে এই ছবিকে ৷ তবে আবার শাহরুখের অনুরাগীরা অনেকে 'সাপোর্ট পাঠান' স্লোগানও ট্রেন্ড করানোর চেষ্টা করেছেন ৷ সব মিলিয়ে এই ছবি নিয়ে চর্চা যে তুঙ্গে তা বললে কোনও ভুল হয়না ৷ আর অন্যদিকে এই ট্রেলারও দর্শকদের মন কাড়বে তা বলাই বাহুল্য ৷