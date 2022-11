মুম্বই, 26 নভেম্বর: তাঁর আসন্ন ছবি 'সার্কাস'-এর জন্য ফের একবার রোহিত শেট্টির সঙ্গে জুটি বেঁধেছেন রণবীর সিং ৷ গত বুধবারই নিজের ইনস্টা হ্য়ান্ডেল থেকে অভিনেতা জানিয়েছিলেন 'সার্কাস'-এর শুটিং শেষ হয়েছে (Ranveer Singh wraps up shooting of film Cirkus)। এখন ছবির প্রমোশনের জন্য় তৈরি হচ্ছেন তাঁরা ৷ শনিবার তিনি সামনে আনলেন এই ছবির আরেকটি নতুন পোস্টার ৷ যেখানে দেখা গিয়েছে ছবির পুরো দলকে (Circus New poster Out)৷

ছবির ক্যাপশনে তিনি লেখেন, "আগামী সপ্তাহে আসতে চলেছে ছবির ট্রেলার ৷ তার আগে আমাদের সার্কাস-এর পরিবারের সঙ্গে আলাপ করে নিন (Ranveer on Circus New poster Out) ৷" এই ছবিতে রণবীরকে দেখা গিয়েছে জ্যাকলিন ফার্নান্দেজ এবং বরুণ শর্মা-সহ পুরো টিমের সঙ্গে । 'সূর্যবংশী' ছবির পর ফের একবার রোহিত শেট্টির সঙ্গে জুটি বাঁধতে চলেছেন রণবীর ৷ জানা গিয়েছে আসন্ন এই ছবি 'সার্কাস' তৈরি হয়েছে উইলিয়াম শেক্সপিয়রের অসামান্য নাটক 'কমেডি অব এররস'-এর ওপর ভিত্তি করে (Circus inspired by Comedy of Errors)৷

এর আগেই বাংলায় এই নাটকটি নিয়ে ছবি তৈরি হয়েছে ৷ 'ভ্রান্তিবিলাস' নামে প্রকাশ পেয়েছিল সেই ছবি ৷ সেবার পর্দায় যমজ ভাইয়ের চরিত্রটি ফুটিয়ে তুলেছিলেন মহানায়ক উত্তম কুমার ৷ এবার সেই চটিতেই পা-গলাতে চলেছেন রণবীর সিং ৷ রণবীরের পাশাপাশি সিনেমায় অভিনয় করবেন পূজা হেগড়ে, জ্যাকলিন ফার্নান্দেজও ৷ গল্পের কাহিনি মূলত আবর্তিত হয় দু'ই যমজ ভাইকে কেন্দ্র করে যাঁরা একটি দূর্ঘটনায় আলাদা হয়ে যান ৷ এই কমেডি ছবি পর্দায় আসতে চলেছে 23 ডিসেম্বর (Cirkus Release Date)৷

আরও পড়ুন: 'নতুন বার্সা ফ্যানের আগমন', রণলিয়াকে শুভেচ্ছা স্প্যানিশ ক্লাবের

নির্মাতাদের তরফে একটি বিবৃতিতে আগেই জানানো হয়েছিল, "সার্কাস একটি সম্পূর্ণ পারিবারিক বিনোদনমূলক গল্প । সব জায়গায় সিনেমা হলে ছবিটি উদযাপন করার জন্য বড়দিনের ছুটির চেয়ে ভাল সময় আর নেই ৷" সার্কাস উপস্থাপনার দায়িত্ব রয়েছে ভূষণ কুমারের টি সিরিজের ওপর ৷ ছবিতে রয়েছেন সিদ্ধার্থ যাদব, জনি লিভার, সঞ্জয় মিশ্র এবং ব্রজেশ হিরজির মতো অভিনেতারাও ৷