বার্সেলোনা, 26 নভেম্বর: স্প্যানিশ ফুটবলের ভক্ত অভিনেতা রণবীর কাপুর ৷ সদ্য় মেয়ের নাম ঠিক করেছে রণালিয়া জুটি ৷ আলিয়া-কন্য়ার নাম রাখা হয়েছে রাহা ৷ রণবীরের ফুটবল আবেগ ঠিক কতখানি তা বোঝা গিয়েছিল এই বিশেষ পোস্টটিতেও ৷ কারণ বার্সার একটি জার্সিতেই মেয়ের নাম লিখে তা দেওয়ালে টাঙিয়ে দিয়েছিলেন তারা ৷ আর সেই ছবি পোস্ট করেই রণলিয়ার তরফে জানানো হয়েছিল তাঁদের মেয়ের নাম ৷ স্প্য়ানিশ ফুটবল ক্লাব বার্সেলোনাও রণবীরের এই ভালোবাসায় মুগ্ধ ৷ বার্সা কতৃপক্ষ তরফেও তাই শুভেচ্ছা জানানো হয়েছে রণবীর আলিয়া এবং তাঁদের কন্যা রাহাকে (Barcelona congratulate Ranbir Alia on Birth of Raha)৷

এদিন ক্লাবের অফিসিয়াল টুইটার হ্য়ান্ডেল থেকে রণবীর আলিয়ার এই ছবি শেয়ার করে লেখা হয়েছে, "অভিনন্দন রণবীর-আলিয়া । নতুন বার্সেলোনা ফ্য়ানের জন্ম হল ৷ বার্সেলোনায় তোমাদের সকলের সঙ্গে দেখা করার জন্য় আর তর সইছে না ৷" বৃহস্পতিবার তাঁদের কন্য়ার নামটি সকলকে জানিয়েছিলেন রণবীর-আলিয়া ৷ রাহা নামটির বিভিন্ন অর্থও সকলকে জানিয়েছিলেন তাঁরা ৷ আলিয়া জানিয়েছিলেন, রাহা শব্দের বিভিন্ন ভাষায় বিভিন্ন অর্থ রয়েছে ৷ সোয়াহিলিতে এই শব্দের অর্থ জয়, সংস্কৃতে রাহা একটি গোত্র, বাংলায় বিশ্রাম এবং আরবি ভাষায় এর অর্থ হল শান্তি(Ranbir and Alia welcomed their first child this month ) । আলিয়ার কন্যার নামটি বেশ পছন্দ হয়েছে অনুরাগীদেরও ৷

গত 6 নভেম্বর মা হয়েছেন আলিয়া ৷ গত জুন মাসে আলিয়া ও রণবীর প্রথম ঘোষণা করেছিলেন যে তাঁরা খুব তাড়াতাড়ি বাবা মা হতে চলেছেন ৷ ইনস্টাগ্রামে যে ছবিটি পোস্ট করেন আলিয়া তাতে দেখা গিয়েছিল আল্ট্রা সোনোগ্রাফি হচ্ছে অভিনেত্রীর ৷ আর পাশে ছিলেন তাঁর স্বামী রণবীরও ৷ ক্যাপশনে আলিয়া লিখেছিলেন, "আমাদের সন্তান...খুব শিগগিরই আসছে ৷"

আলিয়া-রণবীরকে শেষ একসঙ্গে পর্দায় দেখা গিয়েছে অয়ন মুখোপাধ্য়ায়ের 'ব্রহ্মাস্ত্র' ছবিতে ৷ অয়ন মুখোপাধ্য়ায়ের এই ছবির শুটিং চলাকালীনই শুরু হয়েছিল তাঁদের ডেটিং পর্ব ৷শেষ পর্যন্ত প্রেম গড়ায় বিয়ের পিঁড়ি পর্যন্ত ৷ আর এবার বাবা-মা হিসাবে জীবনের নতুন সফর শুরু করেছে রণলিয়া জুটি ৷