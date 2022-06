কলকাতা, 5 জুন : ফিরছেন কেকে ৷ তাঁর গানে, কণ্ঠে, সুরের মুর্ছনায় ফের শ্রোতাদের মাঝে ধরা দেবেন সদ্য প্রয়াত জনপ্রিয় এই সঙ্গীত শিল্পী ৷ তাঁর সুরেলা সফরের জাদু ভান্ডারে এবার যোগ হতে চলেছে 'ধুপ পানি বহনে দে' ৷ সৌজন্যে পরিচালক সৃজিত মুখোপাধ্যায়ের আগামী হিন্দি ছবি 'শেরদিল' ৷ সোমবার মুক্তি পেতে চলেছে 'শেরদিল' ছবিক প্রথম গান 'ধুপ পানি বহনে দে' (new song of KK will release Monday) ৷ গুলজারের কথায়, শান্তনু মৈত্রের সুরে এই গান কেকে'র গাওয়া শেষ গানগুলির মধ্যে অন্যতম (new song of KK from the film Sherdil) ৷ এক টুইট বার্তায় রবিবার এই কথা জানিয়েছেন পরিচালক ৷

টুইটে সৃজিত মুখোপাধ্যায় লিখেছেন, "গুলজার এবং কেকে'র সঙ্গে এই গানটির রেকর্ডিংয়ের সময়ের একটি ভিডিয়ো আগেই শেয়ার করেছি ৷ দুঃস্বপ্নেও কখনও ভাবতে পারিনি শেরদিলের প্রথম গান প্রকাশ করতে হবে কেকে'র অনুপস্থিতিতে ৷ শুভ যাত্রা, বন্ধু ৷ " এই টুইট বার্তাতেই সৃজিত জানিয়েছেন, কেকে'র সৃষ্টি, তাঁর গানের মাধ্যমেই তাঁরা শ্রদ্ধা জানাতে চান শিল্পীকে ৷ সোমবার প্রকাশ পাবে কেকে'র গাওয়া 'ধুপ পানি বহনে দে' ৷ গত 12 এপ্রিল এই গানটির রেকর্ডিংয়ের মুহূর্তের ছবি ইনস্টাগ্রামে পোস্ট করেছিলেন কেকে নিজেও ৷

গত মঙ্গলবার কলকাতার নজরুল মঞ্চে এক অনুষ্ঠানের শেষে হঠাৎই অসুস্থ হয়ে পড়েন কেকে ৷ পরে মৃত্যু হয় তাঁর ৷ হৃদরোগজনিত সমস্যার কারণেই তাঁর মৃত্যু হয়েছে বলে ময়নাতদন্তের রিপোর্টে জানা গিয়েছে ৷ তাঁর অগণিত ভক্ত, শ্রোতাদের কাঁদিয়ে চলে গিয়েছেন কেকে ৷ গোটা একটা প্রজন্মকে তাঁর গানের মাধ্যমেই প্রেম, ভালোবাসা, বিচ্ছেদের শেষ না হওয়া এক সুরেলা সফর উপহার দিয়েছিলেন এই শিল্পী ৷ চলে গিয়েও তিনি রয়ে গিয়েছেন সুরের জগতে অক্ষয় হয়ে ৷ না থেকেও শ্রোতাদের দিয়ে গেলেন নতুন উপহার ৷