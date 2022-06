কলকাতা, 2 জুন : সঙ্গীত শিল্পী কেকে'কে নিয়ে রূপঙ্কর বাগচীর মন্তব্য ঘিরে এখন রীতিমত হইচই পড়ে গিয়েছে সোশ্যাল মিডিয়ায় ৷ রূপঙ্কর কয়েকদিন আগেই একটি ফেসবুক লাইভে প্রশ্ন তোলেন 'কে এই কেকে ?' তাঁর বক্তব্য় ছিল,"কলকাতার শিল্পীরা কেকে'র থেকে অনেক ভাল গান করেন । তবু বাংলার মানুষ তাঁদের পাত্তা দেয় না । তাঁরা সেই মুম্বই নিয়েই মেতে থাকে । কিন্তু আর কতদিন ? এবার তো বাংলার পাশে থাকতে হবে । কে এই কেকে ? হু ইজ হি ? তিনি কলকাতায় গান গাইতে এলে মাতোয়ারা হন। কই আমাদের বেলায় তো হন না ।"

দূর্ভাগ্যজনক ঠিক তারপরেই প্রয়াত হন কেকে ৷ ফলত তাঁর অনুরাগীরা রীতিমত মিম বানানো এবং নানা কুশ্রী মন্তব্য শুরু করেন রূপঙ্কর সম্পর্কে ৷ এমনকী ফোনে তাঁকে প্রাণনাশের হুমকিও দেওয়া হয় ৷ তাঁর এই মন্তব্যের পর বেশির ভাগ মানুষই যখন বলছেন কেকে-কে নিয়ে এইভাবে কথা বলা উচিত হয়নি রূপঙ্করের ৷ তখন এবার রূপঙ্করের পাশে দাঁড়িয়ে কলম ধরলেন কবীর সুমন ৷ এই প্রখ্য়াত সঙ্গীত শিল্পী নিজের কবিতার মাধ্যমেই সমর্থন জানিয়েছেন রূপঙ্করের বক্তব্যকে (Kabir Suman on Comments of Rupankar About KK)৷ তিনি লেখেন, "এটি নিবেদন করছি 'এই সময়কে রূপংকরের কথায় ওরেব্বাস/কেউ দেয় গাল কেউ রেগে খানখান/সন্ধ্যাকে লাথি মারল যখন কেউ/ কেঁদেছিল একা বাংলাভাষার গান ।"

সুমন আরও লেখেন, "আমার চেয়েও কুড়ি বছরের ছোট/ আমারই তো কথা তোমার আগেই যাওয়া/ কিসের যে এতো তাড়া ছিল ছেলেটার/ কাল হলো গান কাল হলো গান গাওয়া।" রূপঙ্করের পাশে দাঁড়ালেও কেকে'র মৃত্যু যে তাঁকে কতখানি ব্যথা দিয়েছে তা বোঝা যায় এই চারটি লাইন দেখলেই ৷ শেষ চার লাইনে নিজের মত করে এই বিবাদ মিটিয়ে দেওয়ার চেষ্টাও করেছেন এই বর্ষীয়ান শিল্পী ৷ তাঁর শেষ স্তবকে রয়েছে সেই আবেগেরই কথা, "রূপংকরের কথায় রাগোনি জানি/ বুঝেছ ছেলের অসহায় অভিমান/ পরের জন্মে ফিরে এসো নজরুলে/ গাইবে দুজনে তাঁরই বাংলা গান ।"