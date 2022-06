মুম্বই, 22 জুন : আমির খানের নতুন ছবি 'লাল সিং চাড্ডা'-র সঙ্গে টক্কর দিতে তৈরি অক্ষয়ের নতুন ছবি 'রক্ষা বন্ধন' ৷ মঙ্গলবার মুক্তি পেয়েছে খিলাড়ির আসন্ন ছবির ট্রেলার (Akshay Kumar Raksha Bandhan Trailer is Out Now) ৷ অক্ষয়ের সঙ্গে এই ছবির মুখ্য় ভূমিকায় অভিনয় করতে দেখা যাবে ভূমি পেডনেকরকে ৷ আনন্দ এল রাই পরিচালিত এই ছবিতে উঠে এসে এক সাধারণ মিষ্টি সম্পর্কের গল্প (Raksha Bandhan Trailer) ৷

ছবিতে অক্ষয় কুমারের চরিত্রটি এক ভাইয়ের । যার মাথায় রয়েছে চার বোনকে ভাল ঘরে বিয়ে দেওয়ার দায় ৷ পরিস্থিতি প্রতিকূল, সেই পরিস্থিতিতেই বোনেদের বিয়ে দেওয়ার জন্য টাকা এবং পাত্র জোগাড়ের চেষ্টায় রত গল্পের নায়ক ৷

তাঁর নিজেরও ভালবাসার মানুষ রয়েছে ৷ বিয়ের বয়স পেরিয়ে যাচ্ছে তাঁরও ৷ কিন্তু বোনেদের বিয়ে দেওয়ার চাপে নিজের সুখ ভুলেছে ভাই ৷ ছবিতে সেই দাদার গল্পই তুলে ধরবেন নির্মাতারা ৷ তাঁর বোনেরাও রীতিমতো এক-একজন অবতার ৷ এদিন ট্রেলারেই তার আভাস পাওয়া গিয়েছে । অক্ষয়ের এই নতুন ছবিতে মিষ্টি গল্পের পাশাপাশি থাকছে হাসির চোরাস্রোত ৷ ছবির গল্প লিখেছেন হিমাংশু শর্মা এবং কনিকা ধিঁলো ৷ সঙ্গীত পরিচালনার দায়িত্বে রয়েছেন হিমেশ রেশমিয়া ৷ ট্রেলারটি শেয়ার করে অক্ষয় লিখেছেন, "যদি পরিবারের মধ্যে ভালবাসা থাকে, তাহলে সেখানে সব সমস্যার সমাধানও থাকে ৷"

ছবির প্রযোজনার দায়িত্বে রয়েছে কালার ইয়েলো প্রোডাকশন, জি স্টুডিয়োস এবং কেপ অফ গুড ফিল্মস । অক্ষয় এবং ভূমি ছাড়াও গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে রয়েছেন সাদিয়া খাতিব, দীপিকা খন্না, স্মৃতি শ্রীকান্তের মত অভিনেতা-অভিনেত্রীরা ৷ 11 আগস্ট প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পেতে চলেছে এই ছবি ৷