কলকাতা, 3 মে : শেষ মুহূর্তে সামান্য পরিবর্তন হয়েছে অমিত শাহের সফরসূচিতে (Changes in Amit Shah's Schedule of Bengal Visit) । 4 মে বুধবার রাতের বদলে 5 মে বৃহস্পতিবার সকালে শহরে আসছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ (Union Home Minister Amit Shah) । এবারের শাহী সফরে রয়েছে ঠাসা কর্মসূচি । রাজ্যে পা রেখেই প্রথমে সুন্দরবনের হিঙ্গলগঞ্জে যাবেন তিনি । সেখানকার বিভিন্ন এলাকা পরিদর্শন করবেন । মধ্যাহ্নভোজ সারবেন বিএসএফ জওয়ানদের সঙ্গে । এরপর দুপুরে শাহ যাবেন শিলিগুড়ি । সেখানে জনসভায় অংশ নেবেন (Amit Shah will Attend BJP's Rally at Siliguri) । রাত্রিবাস করবেন শিলিগুড়িতেই ।

শুক্রবার সকালে কোচবিহারের তিনবিঘার উদ্দেশে রওনা দেওয়ার কথা রয়েছে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর । সেখানে বিএসএফের অনুষ্ঠানে থাকতে পারেন তিনি । সেই অনুষ্ঠান শেষে ফের কলকাতার রাজারহাটের একটি হোটেলে ফেরার কথা রয়েছে শাহের । হোটেলেই দু’টি সাংগঠনিক বৈঠক করার কথা রয়েছে তাঁর ।

ঘটনা হল, আগে ঠিক ছিল কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী দলের রাজ্য দফতরে আসবেন । কিন্তু শেষমুহূর্তে সেই কর্মসূচি বাতিল হয়েছে । রাজারহাটের হোটেলেই বৈঠক করবেন দলীয় নেতা-কর্মীদের সঙ্গে । সেই বৈঠকে কারা হাজির থাকতে পারেন, তার একটা তালিকাও নির্দিষ্ট করা হয়েছে বঙ্গ বিজেপির তরফে । বিজেপি সাংসদ, বিধায়ক, জেলা পরিষদ এবং বিভিন্ন পৌরসভার জয়ী প্রার্থীরা এই বৈঠকে থাকতে পারেন ।

সূত্রের খবর, বিকেলে তিনদফায় বৈঠক রয়েছে অমিত শাহের । প্রথমে বিজেপি পদাধিকারীদের সঙ্গে বৈঠক । দ্বিতীয় দফায় সাংসদ ও বিধায়কদের সঙ্গে বৈঠক । তৃতীয় দফায় বিজেপি-র কোর কমিটির বৈঠক । শাহের এই সফরে সাংগঠনিক বৈঠক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছেন রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞরা ।

ওই বৈঠক শেষে শুক্রবার সন্ধ্যায় ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন শাহ । উপস্থিত থাকবেন রাজ্যপাল জগদীপ ধনকড় (Bengal Governor Jagdeep Dhankhar) । এই অনুষ্ঠানে নৃত্য পরিবেশন করবেন সৌরভ-জায়া ডোনা গঙ্গোপাধ্যায় । রাতেই দিল্লি ফিরে যাবেন শাহ । এখনও পর্যন্ত এবারের শাহী সফরসূচি এমনটাই, তবে সামান্য কিছু রদবদল হওয়ার সম্ভাবনা নেই, এমনটাও বলা যাচ্ছে না । তবে গেরুয়া শিবিরে স্বস্তি একটাই একুশের পর প্রথমবার রাজ্যে আসছেন শাহ ।

