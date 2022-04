কলকাতা, 26 এপ্রিল : চড় চড় করে বাড়ছে তাপমাত্রার পারদ । সঙ্গে প্রাণ ওষ্ঠাগত করে দেওয়া গরম । তীব্র দাবদাহে নাজেহাল রাজ্যবাসী । তারই মধ্যে পুরোদমে চলছে স্কুল । প্রখর রোদে কাহিল অবস্থা পড়ুয়াদেরও (school students are in trouble due to the extreme heat summer condition) । তাই সবার মুখে একটাই কথা, কবে থেকে স্কুলে গরমে ছুটি পড়বে? অতিমারির জেরে দীর্ঘ দু'বছর বন্ধ ছিল স্কুলে এসে পঠনপাঠন । করোনা সংক্রমণের মাত্রা কমায় সবেমাত্র খুলেছে স্কুল, পড়ুয়ারা স্কুলমুখী হয়েছে । তবে এই তীব্র গরম থেকে বাঁচতে পড়ুয়া থেকে অভিভাবক, সকলেই চাইছেন গরমের ছুটি এগিয়ে আনা হোক (demand of early summer vacation in schools) । গরমে পড়ুয়াদের প্রাণান্তকর অবস্থা দেখে শিক্ষক-শিক্ষিকারাও চাইছেন ছুটি এগিয়ে আনা হোক । আপাতত পড়ুয়াদের স্বার্থে বেশ কিছু ব্যবস্থা নিয়েছে বিভিন্ন স্কুল কর্তৃপক্ষ ।

কৈলাস বিদ্যামন্দিরের টিচার ইনচার্জ রামকৃষ্ণ সরদার এই প্রসঙ্গে বলেন,"এই মুহূর্তে স্কুলে উচ্চমাধ্যমিক-সহ অন্যান্য পরীক্ষা চলছে । তাই শিক্ষা বিভাগের দেওয়া নির্দেশিকা মানা হচ্ছে । হঠাৎ করে লোডশেডিং হয়ে গেলে যাতে কোনও সমস্যা না হয় তার জন্য সৌরবিদ্যুতের ব্যবস্থা রয়েছে আমাদের স্কুলে । পরীক্ষা বা ক্লাস চলাকালীন যাতে লোডশেডিং না হয়, তার জন্য বিষয়টি আমরা স্থানীয় কাউন্সিলরকেও আগাম জানিয়ে রেখেছি । পড়ুয়াদের কেউ হঠাৎঅসুস্থ হয়ে পড়লে যাতে তাদের দ্রুত চিকিৎসা পরিষেবা দেওয়া যায় সেইজন্য স্কুলের আশেপাশের স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলির সঙ্গে যোগাযোগ রাখা হয়েছে ।’’ বর্তমান পরিস্থিতিতে গরমের ছুটি এগিয়ে আনার পক্ষে সওয়াল করেছেন তিনি । বলেছেন, "আমাদের স্কুলে যে সময়ে ছুটি হয় তখন বাইরে খুব গরম থাকে । পড়ুয়াদের বাড়ি ফেরার সময় অসম্ভব কষ্ট হয় । তাই রাজ্য শিক্ষা দফতরের তরফে যদি গরমের ছুটি একটু এগিয়ে নিয়ে আসা যায় বা আগামী কিছুদিন ছুটি ঘোষণা করা হয়, তাহলে অনেকটাই উপকৃত হবে পড়ুয়ারা ।"

আরও পড়ুন : রাজ্যে তাপপ্রবাহের চোখ রাঙানি, পরীক্ষার্থীদের জন্য নির্দেশিকা জারি শিক্ষা সংসদের

বিভিন্ন স্কুল সূত্রে জানা গিয়েছে, তীব্র গরমের কারণে ক্লাসে পড়ুয়াদের উপস্থিতি কমেছে । অনেকেই অসুস্থ হয়ে পড়ছে । একদিকে এই গরম অন্যদিকে মুখে মাস্ক, পড়ুয়াদের অবস্থা দেখে অনেকেই বলছেন স্কুল সাময়িক সময়ের জন্য হলেও বন্ধ রাখা হোক, প্রয়োজনে অনলাইন ক্লাস শুরু হোক । সাউথ পয়েন্ট স্কুল কর্তৃপক্ষ ইতিমধ্যেই অফলাইন ক্লাস চালুর সিদ্ধান্ত নিয়েছে । এই তীব্র দাবদাহের মধ্যে স্কুলে আসতে তাদের কষ্ট হচ্ছে বলে জানাচ্ছে পড়ুয়ারাও । নিত্যানন্দ মণ্ডল নামে এক পড়ুয়ার কথায়, "গরমের মধ্যে স্কুলে আসতে খুবই কষ্ট হচ্ছে । বাড়ি ফেরার সময়টায় আরও বেশি ভোগান্তি হয় ।" আর এক ক্ষুদে পড়ুয়া শুভজিৎ নস্কর বলে, "গরমে খুবই কষ্ট হয় । সকালে স্কুলে আসতেও দেরি হয়ে যাচ্ছে । তাই কিছুদিন ছুটি থাকলে খুব ভাল হবে ।"

সতর্কতা হিসেবে যোধপুর পার্ক বয়েজ স্কুলে পড়ুয়া ও পরীক্ষার্থীদের জন্য রাখা হয়েছে সিকরুম । স্কুলের অ্যাসিস্ট্যান্ট হেডমাস্টার উত্তমকুমার মণ্ডল বলেন, "আমাদের স্কুলে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা-সহ ইউনিট পরীক্ষাগুলো চলছে । আবার এতদিন পরে অফলাইনে পরীক্ষা দিচ্ছে পড়ুয়ারা । তাই যাতে পরীক্ষা দেওয়ার সময় বা ক্লাস করার সময় তাদের কোনও সমস্যা না হয় তাই বেশ কিছু পদক্ষেপ করা হয়েছে । শুধু পড়ুয়াদের জন্যই নয়, স্কুলের বাইরে অপেক্ষারত অভিভাবকদের জন্যও পর্যাপ্ত পরিমাণে ওআরএস ও ঠান্ডা জল মজুত রাখা রয়েছে । কোনও পড়ুয়া অসুস্থ বোধ করলে তাকে যাতে দ্রুত প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া সম্ভব হয় সেই ব্যবস্থা রয়েছে স্কুলেই । পাশাপাশি মাঠে গিয়ে খেলাধুলা বা ফিজিক্যাল ট্রেনিং এখন একেবারেই বন্ধ রাখা হয়েছে ।" এই তীব্র গরমকে মাথায় রেখে ইতিমধ্যেই রাজ্য শিক্ষা দফতরের তরফে পড়ুয়াদের স্বার্থে একটি বিশেষ নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে । সেই জরুরি নির্দেশিকায়, 'মর্নিং স্কুল' চালুর পরামর্শ দেওয়া হয়েছে ।

আরও পড়ুন : আগাম গরমের ছুটি, নাকি সাময়িকভাবে বন্ধ হবে স্কুল ? বিকাশ ভবনে জরুরি বৈঠক

নির্দেশিকা অনুসারে তাপপ্রবাহ থেকে পড়ুয়াদের বাঁচাতে প্রাথমিক, এসএসকে, এমএসকে থেকে উচ্চপ্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক পর্যন্ত ক্লাসগুলিকে 'মর্নিং স্কুল' করতে হবে। অর্থাৎ স্কুলের সময় এগিয়ে নিয়ে এসে সকালে করতে হবে। পাশাপাশি, উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের তরফেও নির্দেশিকা জারি করে পরীক্ষার্থীদের সুস্থতার কথা মাথায় রেখে পরীক্ষাকেন্দ্রে বিশেষ পদক্ষেপ করতে বলা হয়েছে স্কুল কর্তৃপক্ষগুলিকে ।