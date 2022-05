কলকাতা, 2 মে : তৃণমূল কংগ্রেসের 21-এর বিধানসভা নির্বাচন জয়ের বর্ষপূর্তি আজ (First Anniversary of TMC Government) ৷ একদিকে তৃণমূলের তৃতীয়বার ক্ষমতা দখল ৷ অন্যদিকে, একমাত্র বিরোধী দল হিসেবে বিজেপি উত্থান ৷ এই দুইয়েরই বর্ষপূর্তি আজ ৷ গত বছর 2 মে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের ফলপ্রকাশ হয়েছিল ৷ যেখানে 213 আসন জিতে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে ক্ষমতায় এসেছিল তৃণমূল (Report Card on First Anniversary of TMC Government) ৷

এর পর মাঝে একবছর সময় অতিক্রান্ত হয়ে গিয়েছে ৷ হুগলি নদী অনেক জল বয়ে গিয়েছে ৷ তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে ভোট পরবর্তী হিংসার অভিযোগে তদন্ত শুরু করেছে সিবিআই ৷ জেলা স্তরে শাসকদলের বহু নেতাকে গ্রেফতার করা হয়েছে ৷ অনুব্রত মণ্ডলের মতো দাপুটে নেতাও কার্যত সিবিআই জুজু-তে কাবু ৷ এমনকি গরু ও কয়লাপাচার থেকে শুরু করে, সম্প্রতি গতকয়েক মাসে রাজ্যে ঘটে চলা একের পর এক ধর্ষণ ও গণধর্ষণের ঘটনায় রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা প্রশ্নের মুখে পড়েছে ৷ বিশেষ করে নাবালিকা ধর্ষণের মতো অপরাধ শাসকের ভাবমূর্তিতে নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে ৷ এমনকি জনপ্রতিনিধিদের হত্যার ঘটনাও ঘটেছে ৷ আর অধিকাংশ ক্ষেত্রে হাইকোর্টের নির্দেশে তদন্তভার গিয়ে পড়েছে সিবিআই-এর উপর ৷

মাঝে আদি ও নব্যের বিবাদও তৃণমূলের সাংগঠনিক দৃঢ়তাকে প্রশ্নের মুখে ফেলে দিয়েছিল ৷ কালীঘাট বনাম ক্যামাক স্ট্রিটের দ্বন্দ্বে রাজ্য জুড়ে দু’ভাগ হয়ে গিয়েছিল তৃণমূল ৷ কিন্তু, সেখানেও শেষ কথা বলেছিলেন তৃণমূল সুপ্রিমো তথা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ৷ তৃণমূলের সব পদ অবলুপ্ত করে, নিজের হাতে তুলে নেন সাংগঠনিক দায়িত্ব নিজের হাতে তুলে নেন ৷ এর পর শীর্ষ নেতা-নেত্রীদের নিয়ে জাতীয় কর্মসমিতি তৈরি করেন তিনি এবং সংগঠনের দায়িত্ব ভাগ করে দেন ৷

তবে, এত কিছুর মধ্যেও শেষ হাসি হেসেছেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী, ‘দুয়ারে রেশন’ প্রকল্প ধীরে ধীরে মানুষের দরজায় পৌঁছে দেওয়া শুরু করেছে তৃণমূল সরকার ৷ আর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন তৃণমূল সরকারের তৃতীয় পর্যায়ে সবচেয়ে বড় প্রতিশ্রুতি পালন হল- ‘লক্ষ্মীর ভাণ্ডার’ ৷ সাধারণ বর্গের মহিলাদের প্রতি মাসে পাঁচশো টাকা এবং আদিবাসী ও তফশিলি জাতি ও উপজাতির মহিলাদের 1 হাজার টাকা ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে ঢুকেছে ৷ এ সবের মাঝে দু’বছর পর ফের একবার বিশ্ব বাণিজ্য সম্মেলনের সফল আয়োজন করে রাজ্য সরকার ৷ যেখানে দেশের প্রথমসারির শিল্পপতি এবং বিদেশি লগ্নিকারীরা অংশ নিয়েছিলেন ৷

এরই মধ্যে একাধিক ইস্যুতে রাজ্য়পাল এবং সরকারের সংঘাত ছিল প্রধান আলোচনার বিষয় ৷ তা মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান নিয়োগ হোক বা লোকপাল নিয়োগ ৷ এমনকি বাজেট পেশের আগে নিজের সাংবিধানিক ক্ষমতা প্রয়োগ করে অনির্দিষ্টকালের জন্য বিধানসভা মুলতবি করে দেন তিনি ৷ যা নিয়ে একপ্রস্থ বাদানুবাদ চলেছে দু’তরফে ৷

এত সব বিতর্কের মাঝেও গত একবছরে এখনও এক নম্বরেই রয়েছে তৃণমূল ৷ আর তা প্রমাণ করেছে পৌরনিগম ও পৌরসভা নির্বাচনের ফলাফল ৷ রাজ্যের সব পৌরনিগমের দখল নিয়েছে শাসকদল ৷ এমনকি লালদুর্গ হিসাবে পরিচিত শিলিগুড়িতেও একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায় শাসকশিবির ৷ পৌরসভা নির্বাচনে দার্জিলিং এবং তাহেরপুর পৌরসভা বাদে 103টি পৌরসভাতেই জয়ী হয় তৃণমূল ৷ এমনকি 3টি ত্রিশঙ্কু পৌরসভাতেও পরবর্তী সময়ে বোর্ড গঠন করে শাসকদল ৷